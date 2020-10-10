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В США перед выборами президента бюллетени разослали мёртвым избирателям

Пользователь "Твиттера" рассказал, что получил уведомления для усопших родителей.

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Фото: twitter/tthompson90277

В Соединённых Штатах появились бюллетени для голосования, адресованные избирателям, которых уже нет на свете. Об этом американцы рассказывают в социальных сетях.

Пользователь "Твиттера" Том Томпсон рассказал в своём микроблоге о том, что получил избирательные бюллетени для голосования на президентских выборах, адресованные его родителям, которые уже давно умерли.

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Они должны были состояться в виртуальном формате, что очень не понравилось американскому президенту.

Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах. Я дал Ричарду Гренеллу разрешение разместить фотографии этих бюллетеней и попросил выяснить, почему моим родителям были отправлены данные документы для голосования на президентских выборах в 2020 году, — написал Томпсон.

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Нынешний американский лидер ранее называл юную активистку очень сердитой.

В комментариях другие пользователи рассказали о таких же случаях. Кто-то предположил, что такими голосами могут воспользоваться кандидаты в президенты. Нашлись и те, кто до сих пор не получил уведомлений, хоть и должен был.

Напомним, что выборы президента в США состоятся 3 ноября. На них выдвинуты кандидатуры действующего главы государства Дональда Трампа, который представляет партию республиканцев, и Джо Байдена, баллотирующегося от демократов.

Трампу в этой предвыборной кампании помешал коронавирус. У главы государства выявили инфекцию, и он вынужден был отменить много встреч с избирателями.

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