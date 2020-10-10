В США перед выборами президента бюллетени разослали мёртвым избирателям

В Соединённых Штатах появились бюллетени для голосования, адресованные избирателям, которых уже нет на свете. Об этом американцы рассказывают в социальных сетях.

I am the son of John and Gertrude Thompson. Both passed away over ten years ago and got ballots for the upcoming election. I gave Richard Grenell permission to post these pictures and ask for an investigation as to why they were mailed ballots for the 2020 election. pic.twitter.com/HcsIzvPk7k — Tom Thompson (@tthompson90277) October 8, 2020

Пользователь "Твиттера" Том Томпсон рассказал в своём микроблоге о том, что получил избирательные бюллетени для голосования на президентских выборах, адресованные его родителям, которые уже давно умерли.

— Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах. Я дал Ричарду Гренеллу разрешение разместить фотографии этих бюллетеней и попросил выяснить, почему моим родителям были отправлены данные документы для голосования на президентских выборах в 2020 году, — написал Томпсон.

В комментариях другие пользователи рассказали о таких же случаях. Кто-то предположил, что такими голосами могут воспользоваться кандидаты в президенты. Нашлись и те, кто до сих пор не получил уведомлений, хоть и должен был.

Напомним, что выборы президента в США состоятся 3 ноября. На них выдвинуты кандидатуры действующего главы государства Дональда Трампа, который представляет партию республиканцев, и Джо Байдена, баллотирующегося от демократов.