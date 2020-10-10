Грета Тунберг выругалась и попросила не голосовать за Трампа

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а не за действующего лидера — Дональда Трампа.

17-летняя защитница природы написала, что никогда не занималась партийной политикой, но, по её убеждению, нынешние выборы президента США выходят за эти рамки.

— От вопросов климата это довольно далеко, и многие из вас, конечно, поддерживали других кандидатов. Но, хочу сказать... знаете... чёрт! Просто соберитесь, и пусть все проголосуют за Байдена! — обратилась к американцам активистка в "Твиттере".

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике экоактивистов, предупреждавших человечество о катастрофе. В кулуарах Давосского форума он назвал Грету Тунберг, которая тоже присутствовала на мероприятии, очень сердитой.