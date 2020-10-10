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Категорий: 17

Грета Тунберг выругалась и попросила не голосовать за Трампа

Нынешний американский лидер ранее называл юную активистку очень сердитой.

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Фото © Facebook / Greta Thunberg

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а не за действующего лидера — Дональда Трампа.

17-летняя защитница природы написала, что никогда не занималась партийной политикой, но, по её убеждению, нынешние выборы президента США выходят за эти рамки.

От вопросов климата это довольно далеко, и многие из вас, конечно, поддерживали других кандидатов. Но, хочу сказать... знаете... чёрт! Просто соберитесь, и пусть все проголосуют за Байдена! — обратилась к американцам активистка в "Твиттере".

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Они должны были состояться в виртуальном формате, что очень не понравилось американскому президенту.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике экоактивистов, предупреждавших человечество о катастрофе. В кулуарах Давосского форума он назвал Грету Тунберг, которая тоже присутствовала на мероприятии, очень сердитой.

Напомним, что выборы президента США назначены на 3 ноября. Однако итоги будут подведены не сразу, потому что подсчёт голосов занимает продолжительное время.

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