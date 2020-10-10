Рыбья чешуя помогла учёным придумать, как ускорить самолёты

Природа не раз подсказывала учёным интересные идеи. На этот раз рыбы помогли им придумать, как можно увеличить скорость самолётов. Исследованием занимались специалисты из Лондонского и Штутгартского университетов. Результаты представлены в журнале Scientific Reports.

Учёные задались вопросом, что помогает рыбе перемещаться в воде с минимальным трением.Они изучили топологию поверхности чешуи европейского морского окуня и карпа. Выяснилось, что перекрывающиеся области на поверхности рыбьей чешуи приводят к зигзагообразному движению жидкости при контакте. Появляется так называемый полосатый поток. Он нейтрализует колебания, приводящие к турбулентности.

По мнению учёных, если подобный эффект можно повторить, установив искусственные решётки из "чешуи" к аэродинамическим поверхностям, то это откроет новые перспективы при разработке летательных аппаратов. Такие машины будут не только летать быстрее, но и потреблять меньше топлива.