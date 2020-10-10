"Мне не хватает усилий и искренности". Ким Чен Ын выступил с трогательной речью

Лидер КНДР Ким Чен Ын произнёс трогательную речь, обращаясь к гражданам страны. Выступил он на параде, посвящённом 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Торжества прошли на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Ким Чен Ын заявил, что всегда получал "большое, как небо, и широкое, как море, доверие граждан, но никогда не мог как следует ответить на него". Он отметил, что за это ему "нет оправдания".

— Мне всё ещё не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане всё ещё не могут освободиться от тягот повседневной жизни <...> Я буду защищать эту похожую на небо веру в меня наших граждан даже ценой жизни, даже если моё тело откажет, — цитирует слова лидера Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Вдобавок северокорейский лидер извинился перед солдатами. Им, по его словам, приходится преодолевать "многочисленные трудности" в работе над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи.