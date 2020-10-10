"Плохая девочка, но не для тебя". Внучка Боярского выпустила первый клип

Видео © Instagram / boyarskaya.katerina
Внучка главного мушкетёра России Михаила Боярского занялась карьерой певицы. 21-летняя Екатерина дебютировала под псевдонимом Venna с композицией Bad Girl ("Плохая девочка") и выпустила на неё не менее дерзкий клип.
В ролике начинающая поп-панк-певица предстала в откровенном топе, кожаной мини-юбке и чулках в сетку. На кадрах девушка устраивает разборки с молодым человеком, демонстрируя эффектную фигуру. При этом бунтарка в треке использует ненормативную лексику.
Плохая девочка, но не для тебя, бой.
Я устала заниматься этой борьбой.
Сожгу последний лист, а после выметайся!
Слышишь, выметайся, хлам свой забирай, — поёт Екатерина.
Внучке Боярского только исполнился 21 год, но её фото в купальнике уже сводит с ума21-летняя Екатерина Боярская сфотографировалась на фоне лазурного моря, однако все взгляды были прикованы к её фигуре.
Внучка д’Артаньяна ранее примерила ярко-красное мини-платье и показала эффектное декольте.
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