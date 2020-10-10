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"Плохая девочка, но не для тебя". Внучка Боярского выпустила первый клип

Девушка предстала в откровенном топе, кожаной мини-юбке и чулках в сетку.

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Видео © Instagram / boyarskaya.katerina

Внучка главного мушкетёра России Михаила Боярского занялась карьерой певицы. 21-летняя Екатерина дебютировала под псевдонимом Venna с композицией Bad Girl ("Плохая девочка") и выпустила на неё не менее дерзкий клип.

В ролике начинающая поп-панк-певица предстала в откровенном топе, кожаной мини-юбке и чулках в сетку. На кадрах девушка устраивает разборки с молодым человеком, демонстрируя эффектную фигуру. При этом бунтарка в треке использует ненормативную лексику.

Плохая девочка, но не для тебя, бой.

Я устала заниматься этой борьбой.

Сожгу последний лист, а после выметайся!

Слышишь, выметайся, хлам свой забирай, — поёт Екатерина.

Внучке Боярского только исполнился 21 год, но её фото в купальнике уже сводит с ума

21-летняя Екатерина Боярская сфотографировалась на фоне лазурного моря, однако все взгляды были прикованы к её фигуре.

Внучка д’Артаньяна ранее примерила ярко-красное мини-платье и показала эффектное декольте.

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