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Самая тяжёлая женщина России потеряла свой титул, похудев на 150 килограммов

По словам Натальи, она не собирается останавливаться на достигнутом.

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Всего два года потребовалось жительнице Волгограда Наталье Руденко, чтобы окончательно распрощаться со статусом самой толстой женщины России. Свою борьбу с лишним весом она начала при массе в 280 килограммов. Сейчас вес колеблется в районе 130 килограммов.

Наталья утверждает, что чем дальше идёт её борьба за оздоровление организма, тем сложнее — и прежде всего психологически. Она очень переживает, когда ушедшие граммы возвращаются. А ещё похудение сопровождается резкими перепадами настроения.

Спасибо семье, которая терпит все мои выходки. Эти перепады заметны даже в выборе продуктов. Я могу с утра варить себе рыбу, а потом резко захотеть чего-то другого. Пока мажу бутерброд, уже достану что-то другое. Сейчас, например, у меня появилась потребность в кисломолочном, в солёной и сладкой капусте. Я даже не морщусь, когда ем что-то из серии "вырви глаз". Не скрою, что порой начинается жор. Вроде уже ничего не хочется, а рука всё равно за чем-то тянется, — рассказала в интервью порталу V1 Наталья.

Она не изнуряет себя жёсткими диетами, а когда голод берёт своё, предпочитает перекусывать арбузом или яблоками. Главное изменение в рационе — полный отказ от вредных продуктов. Правда, иногда Наталья разрешает побаловать себя сладким. Но главные шаги в борьбе с ожирением ей помогли сделать врачи.

Мне очень нравится мой прогресс. Нравится то, что я могу подобрать себе какие-то вещи. Я учусь не обращать внимания на мнения людей. Бывает, что слышу в свой адрес: "Ты красотка, но тебе бы ещё сбросить несколько килограммов". Всегда отвечаю, что лучше жить так, чем никак. В том весе, в котором я была до похудения, я бы не дожила до сегодняшнего дня. За это огромное спасибо всем врачам. Я не перестаю желать им здоровья, — говорит Наталья.

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Сейчас Джемма ведёт обычную жизнь, работая риелтором, хоть её постоянно и приглашают на телевидение.

Как сообщал Лайф, свою борьбу с лишним весом Наталья начала после того, как однажды не смогла спуститься по лестнице со второго этажа, но, несмотря на проблемы с лишним весом, она смогла обрести любовь и выйти замуж.

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