Яблоки подорожают. Стали известны цены на iPhone 12

Дуров сказал, что iOS переполнена уязвимостями. Как хакеры взламывают ваши iPhone Основатель мессенджера Telegram снова нелестно высказался об Apple. На этот раз Дуров сказал, что iPhone и другие устройства компании не настолько хорошо защищены от утечки данных, как принято считать. И что слова о безопасности данных — скорее маркетинговый трюк, чем истина. Можно ли взломать iPhone — в материале Лайфа.