Яблоки подорожают. Стали известны цены на iPhone 12

Стоимость самого недорогого смартфона из семейства iPhone 2020 года составит 699 долларов США, или 54 тысячи российских рублей. Характеристики и цены новинок раскрыл MacRumors.
За эти деньги покупатель получит iPhone 12 mini с экраном диагональю 5,4 дюйма, двойной камерой и 64 Гб памяти в базовой комплектации (также будут доступны версии 128 Гб и 256 Гб). Он появится в продаже 13–14 ноября. Тот же аппарат в базовой конфигурации с аналогичным объёмом памяти обойдётся уже в 799 долларов (около 62 тысяч рублей). Он будет оснащён двойной камерой и 6,1-дюймовым дисплеем. Дата его появления на рынке — 23–24 октября.
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Базовый iPhone 12 Pro будет стоить 999 долларов (более 77 тысяч рублей). Эта версия получит 128 Гб памяти (также будут доступны варианты с 256 и 512 Гб), 6,1-дюймовый экран и тройную камеру (LiDAR + широкоугольный стандартный объектив, зум). Продажи стартуют 23–24 октября.
Наконец, iPhone 12 Pro Max с 128 Гб памяти в "базе" (расширенный объём памяти составит 256 и 512 Гб) и 6,7-дюймовым дисплеем можно будет приобрести за 1099 долларов (почти 85 тысяч рублей). Он будет запущен в продажу 20–21 ноября.
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По данным MacRumors, все iPhone 12 будут поддерживать 5G, а также будут оборудованы дисплеями OLED Super Retina XDR с защитой Ceramic Shield. Камеры смартфонов получат поддержку Deep Fusion в ночном режиме.
Как утверждают источники, одновременно с линейкой новых iPhone 12 Apple представит умную колонку HomePod Mini, а также беспроводную зарядную станцию. Презентация новинок состоится 13 октября.
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