"Бабушка отправила стрельнуть сигарету". В Москве водитель автобуса спас шестилетнюю девочку

Водитель одного из московских автобусов Хуршет Мамадазаров обратился в полицию за помощью. Его внимание привлекла юная пассажирка. Шестилетняя девочка в салоне транспорта явно была одна и на каждой остановке выбегала, словно в надежде увидеть кого-то или что-то, после чего возвращалась в автобус.

Как сообщает Mash, когда в салоне уже не осталось пассажиров, кроме малышки, Хуршет решил узнать, где её родители и почему она одна. Ответ шестилетней Сони мужчину шокировал. По словам девочки, она была с бабушкой в районе Курского вокзала. Но затем бабушка якобы попросила внучку "стрельнуть" ей сигарету. Девочка отправилась по заданию, но в итоге заблудилась.

Впрочем, позднее Соня несколько изменила свою историю, заявив, что потерялась на самом деле, пойдя за мальчиком на красивом самокате. Теперь эти версии проверяет полиция, а также разыскивает родителей и бабушку девочки.