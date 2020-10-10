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Стало известно, кто будет говорить за Зайца в новых выпусках "Ну, погоди!"

Героя озвучит один из самых ярких шоуменов российского телевидения.

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Изображение © Союзмультфильм

Знаменитый российский актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв озвучит Зайца в перезапуске мультфильма "Ну, погоди!". Он уже приступил к работе над ролью в первых сериях мультсериала. Об этом сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталёва. На наш взгляд, это очень гармоничный тандем, — сказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

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Текста там совсем немного, но артист назвал этот жанр сложным.

Она отметила, что Заяц в "Ну, погоди!" является не менее колоритным персонажем, чем Волк. Его образ — это прототип современного "мальчика-хорошиста", который занимается спортом, хорошо знаком с техникой, поддерживает здоровый образ жизни, любит учиться чему-то новому, а также всегда может предугадать ситуацию наперёд и тем самым обхитрить Волка.

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"Союзмультфильм" приступил к работе над перезапуском "Ну, погоди!" в 2020 году. Предположительно, новый мультсериал не будет являться прямым продолжением классической версии. Скорее, его можно охарактеризовать как актуальное прочтение оригинальной истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в 3D, при этом в сюжете появятся новые забавные персонажи второго плана: ёжик Шу, косуля Уля и барсук Тим. Запланирован выпуск 52 серий. Целевая аудитория проекта — дети шести-восьми лет.

Ранее директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что в данный момент идёт работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки.

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