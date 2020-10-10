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В РПЦ обратились к верующим по поводу пандемии коронавируса

Там призвали не повторить "весеннюю историю".

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Рост заболеваемости коронавирусом в России не должен обернуться закрытием храмов, как это было весной, но для этого все верующие должны строго выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать их. С таким заявлением выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться, — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Архиерей с сожалением отметил, что далеко не все прихожане носят маски в храме, что свидетельствует "о какой-то безответственности и невнимательном отношении к другим".

Даже если ты не веришь в то, что маска защитит тебя, ты должен её надеть, чтобы защитить других. И это ответственное отношение должно воспитываться нашими пастырями: в каждом приходе и монастыре мы должны говорить верующим о необходимости строгого соблюдения мер, которые предписываются, в том числе ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и так далее, — заключил представитель РПЦ.

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