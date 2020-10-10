Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Ким Чен Ын и его новые ракеты стали главными сюрпризами парада в КНДР

Долгое время лидер Северной Кореи не появлялся на публике, что неоднократно порождало теории в СМИ о его тяжёлой болезни или смерти.

266
Post cover

Фото © KCNA

В Пхеньяне состоялся праздничный парад в честь 75-летия со дня основания Трудовой партии КНДР. За шествием военных с правительственной трибуны следил лично глава республики Ким Чен Ын. Кадры с ним транслировало государственное телевидение. Это первое публичное появление северокорейского вождя с начала сентября, что опровергает ряд слухов в западных СМИ о тяжёлой болезни Ким Чен Ына.

На кадрах трансляции из столицы КНДР — военные подразделения и техника, которые прошли по площади имени Ким Ир Сена. Особое внимание привлекли новейшие северокорейские танки, внешне напоминавшие американские Abrams, а главное — две баллистические ракеты. Одна из которых была настолько крупной, что для её перевозки потребовался тягач на 11-осном шасси.

Фото © KCNAФото © KCNA

Фото © KCNA

1 / 6

На трибунах за парадом наблюдали несколько тысяч зрителей, которые радостно махали флажками и хлопали. Ни на ком не было медицинских масок. Позднее во время своего выступления Ким Чен Ын поблагодарил сограждан за отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране (такова официальная позиция Пхеньяна) и пожелал Южной Корее как можно скорее справиться с эпидемией.

Обращаясь к любимым соотечественникам на Юге, желаю им преодоления кризиса в здравоохранении, — сказал Ким Чен Ын и добавил, что ждёт того дня, когда Север и Юг снова вновь смогут "взяться за руки".

"Его не стоит недооценивать!" Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

Сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем северокорейского лидера участились из-за его редких выходов в свет.

Как сообщал Лайф, в последние несколько месяцев в СМИ начали появляться сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких выходов в свет. В августе журналисты даже предположили, что Ким Чен Ын продолжительное время находится в коме. 6 сентября "находящийся при смерти" северокорейский лидер совершил рабочую поездку. Теории о его болезни были разгромлены.

Выбор редакции

Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — видео

2 октября, 23:37

Ким Чен Ын извинился за пограничников, расстрелявших и сжёгших южнокорейского чиновника

25 сентября, 06:08

В Киргизии после масштабных митингов сменились правительство и премьер

сегодня в 13:56

В РПЦ обратились к верующим по поводу пандемии коронавируса

сегодня в 13:47

Легкомысленная модель надела на отдыхе прозрачную кофточку, под которой не оказалось больше ничего

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.