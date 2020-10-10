Ким Чен Ын и его новые ракеты стали главными сюрпризами парада в КНДР

В Пхеньяне состоялся праздничный парад в честь 75-летия со дня основания Трудовой партии КНДР. За шествием военных с правительственной трибуны следил лично глава республики Ким Чен Ын. Кадры с ним транслировало государственное телевидение. Это первое публичное появление северокорейского вождя с начала сентября, что опровергает ряд слухов в западных СМИ о тяжёлой болезни Ким Чен Ына.

На кадрах трансляции из столицы КНДР — военные подразделения и техника, которые прошли по площади имени Ким Ир Сена. Особое внимание привлекли новейшие северокорейские танки, внешне напоминавшие американские Abrams, а главное — две баллистические ракеты. Одна из которых была настолько крупной, что для её перевозки потребовался тягач на 11-осном шасси.

На трибунах за парадом наблюдали несколько тысяч зрителей, которые радостно махали флажками и хлопали. Ни на ком не было медицинских масок. Позднее во время своего выступления Ким Чен Ын поблагодарил сограждан за отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране (такова официальная позиция Пхеньяна) и пожелал Южной Корее как можно скорее справиться с эпидемией.

— Обращаясь к любимым соотечественникам на Юге, желаю им преодоления кризиса в здравоохранении, — сказал Ким Чен Ын и добавил, что ждёт того дня, когда Север и Юг снова вновь смогут "взяться за руки".