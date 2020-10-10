Шестиклассник надышался парами бензина и умер на глазах у сверстников

В городе Великие Луки в ночь на 10 октября умер ученик 6-го класса коррекционной школы. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.
Подросток отпросился у родителей на ночёвку к одному из друзей. Однако ребята вместе с ещё несколькими сверстниками расходиться по домам не спешили. По предварительным данным, около часа ночи шестиклассник вдохнул пары бензина из ёмкости на улице и скончался на месте. Испуганные приятели не смогли ему ничем помочь. Сейчас судмедэксперты устанавливают точную причину смерти мальчика.
В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельствВ управлении образования отметили, что причиной ухудшения состояния могло стать волнение из-за торжественного мероприятия.
Ранее в Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7. Их оперативно доставили в детскую больницу, позже двоих школьников перевели в реанимацию. После число госпитализированных возросло до 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Комментариев: 0