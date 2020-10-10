Шестиклассник надышался парами бензина и умер на глазах у сверстников

Подросток отпросился у родителей на ночёвку к одному из друзей. Однако ребята вместе с ещё несколькими сверстниками расходиться по домам не спешили. По предварительным данным, около часа ночи шестиклассник вдохнул пары бензина из ёмкости на улице и скончался на месте. Испуганные приятели не смогли ему ничем помочь. Сейчас судмедэксперты устанавливают точную причину смерти мальчика.