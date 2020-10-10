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Путин: В большой политике нет друзей

Глава государства также ответил на вопрос, чьих поздравлений в день рождения он ожидает больше всего.

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Российский лидер Владимир Путин считает, что в большой политике не бывает друзей. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован на странице журналиста в "Инстаграме".

В большой политике, вообще-то, нет друзей, — сказал глава государства.

В том же выпуске глава государства ответил на вопрос, чьих поздравлений в день рождения он ожидает больше всего, а также порассуждал о событиях в США.

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Президент признался, что не любит откровенничать на тему семьи из соображений безопасности.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Российского лидера с праздником поздравили иностранные коллеги, в том числе лидеры Белоруссии, Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Не забыли про день рождения и обычные граждане. Так, жительница Москвы связала коллекцию свитеров с лучшими мемами о Путине.

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