Путин: В большой политике нет друзей

Российский лидер Владимир Путин считает, что в большой политике не бывает друзей. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован на странице журналиста в "Инстаграме".
— В большой политике, вообще-то, нет друзей, — сказал глава государства.
В том же выпуске глава государства ответил на вопрос, чьих поздравлений в день рождения он ожидает больше всего, а также порассуждал о событиях в США.
"Они очень хорошие, сладкие детишки". Путин рассказал про своих внуковПрезидент признался, что не любит откровенничать на тему семьи из соображений безопасности.
Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Российского лидера с праздником поздравили иностранные коллеги, в том числе лидеры Белоруссии, Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Не забыли про день рождения и обычные граждане. Так, жительница Москвы связала коллекцию свитеров с лучшими мемами о Путине.
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