Путин: В большой политике нет друзей

Российский лидер Владимир Путин считает, что в большой политике не бывает друзей. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован на странице журналиста в "Инстаграме".

— В большой политике, вообще-то, нет друзей, — сказал глава государства.

В том же выпуске глава государства ответил на вопрос, чьих поздравлений в день рождения он ожидает больше всего, а также порассуждал о событиях в США.