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"Они очень хорошие, сладкие детишки". Путин рассказал про своих внуков

Президент признался, что не любит откровенничать на тему семьи из соображений безопасности.

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Российский лидер Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС рассказал журналисту Андрею Ванденко об общении со своими внуками, но при этом не стал уточнять их число.

Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому, — признался президент.

Путин также ответил на вопрос о том, кого внуки считают авторитетом. Он рассказал о диалоге дочери с ребёнком. Малыш однажды спросил, почему он должен слушаться маму, а она привела аргумент, напомнив, что старше.

Нет, дедушка Вова старше, — с улыбкой процитировал президент ответ внука, отметив, что пока является авторитетом для малышей.

Путин выразил надежду, что был авторитетом и для своих дочерей, которые уже выросли.

Путин рассказал о редком общении с внуками

Ранее глава государства говорил, что иногда они звонят ему в Кремль на работу.

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметит день рождения.

Путин рассказал, как внуки дозваниваются ему в Кремль

У главы государства двое внуков.

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