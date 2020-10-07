"Они очень хорошие, сладкие детишки". Путин рассказал про своих внуков

Российский лидер Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС рассказал журналисту Андрею Ванденко об общении со своими внуками, но при этом не стал уточнять их число.

— Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому, — признался президент.

Путин также ответил на вопрос о том, кого внуки считают авторитетом. Он рассказал о диалоге дочери с ребёнком. Малыш однажды спросил, почему он должен слушаться маму, а она привела аргумент, напомнив, что старше.

— Нет, дедушка Вова старше, — с улыбкой процитировал президент ответ внука, отметив, что пока является авторитетом для малышей.

Путин выразил надежду, что был авторитетом и для своих дочерей, которые уже выросли.