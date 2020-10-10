Фермеры набрали себе рабов и держали их в нечеловеческих условиях

Под Харьковом на Украине девять человек, в том числе ребёнок, трудились на ферме в рабских условиях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

— ...выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них — три женщины, пятеро мужчин, один несовершеннолетний, — сообщают в прокуратуре.

Семья фермеров-рабовладельцев подыскивала потенциальных работников среди тех, кто находился в уязвимом состоянии. Им обещали деньги и кров. А на деле всё оборачивалось изнурительной работой за гроши.

Людей селили на ферме, да ещё и в нечеловеческих условиях. Если с работой они не справлялись, на "рабов" навешивали долги. Их никуда не пускали. Полиция завела уголовное дело.