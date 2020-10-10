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Фермеры набрали себе рабов и держали их в нечеловеческих условиях

Люди работали за мизерные деньги. Им навязывали долги, чтобы держать под контролем.

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Фото © Харьковская областная прокуратура

Под Харьковом на Украине девять человек, в том числе ребёнок, трудились на ферме в рабских условиях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

...выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин, один несовершеннолетний, — сообщают в прокуратуре.

Семья фермеров-рабовладельцев подыскивала потенциальных работников среди тех, кто находился в уязвимом состоянии. Им обещали деньги и кров. А на деле всё оборачивалось изнурительной работой за гроши.

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Людей селили на ферме, да ещё и в нечеловеческих условиях. Если с работой они не справлялись, на "рабов" навешивали долги. Их никуда не пускали. Полиция завела уголовное дело.

Ранее социальная сеть "Твиттер" на волне протестов после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США приняла решение исключить из своих программных кодов такие термины, как "чёрный список", "раб" и "хозяин".

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