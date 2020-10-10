Хватило трёх секунд. Полёт российского Су-57 впечатлил американских журналистов

Министерство обороны России опубликовало короткий ролик в честь 100-летнего юбилея легендарного Государственного лётно-испытательного центра имени В.П. Чкалова, но особое внимание западных военных экспертов привлекли всего три секунды видео. На данных кадрах полёт современного многофункционального истребителя Су-57 осуществляется без фонаря кабины, который защищает лётчика.

В статье, опубликованной в американском журнале Popular Mechanics, один из военных обозревателей предположил, что полёт без фонаря кабины проходил в рамках испытаний, и, судя по всему, они прошли успешно. То есть в случае возникновения чрезвычайной ситуации и потери купола кабины лётчик сможет продолжить управлять самолётом.