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Хватило трёх секунд. Полёт российского Су-57 впечатлил американских журналистов

Их смутило то, что у самолёта не было фонаря кабины.

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Министерство обороны России опубликовало короткий ролик в честь 100-летнего юбилея легендарного Государственного лётно-испытательного центра имени В.П. Чкалова, но особое внимание западных военных экспертов привлекли всего три секунды видео. На данных кадрах полёт современного многофункционального истребителя Су-57 осуществляется без фонаря кабины, который защищает лётчика.

В статье, опубликованной в американском журнале Popular Mechanics, один из военных обозревателей предположил, что полёт без фонаря кабины проходил в рамках испытаний, и, судя по всему, они прошли успешно. То есть в случае возникновения чрезвычайной ситуации и потери купола кабины лётчик сможет продолжить управлять самолётом.

Кажется, что пилот одет в очень тяжёлую куртку или лётный костюм в качестве средства защиты, — отметил эксперт.

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На сверхманевренном режиме тяжёлые машины выполняют невероятные кульбиты.

Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 проведёт полёты в тестовом беспилотном режиме.

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