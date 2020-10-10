В Москве пройдёт масштабная мойка дорог и тротуаров с шампунем

В столице с 10 октября стартует масштабная уборка и чистка автомобильных дорог и тротуаров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, при чистке города будет использоваться специальный шампунь, который удалит даже сложные масляные загрязнения, которые не смывает обычная вода.

— Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого ещё раз водой. Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — приводятся слова заммэра на официальном портале Москвы.

Как пояснил Пётр Бирюков, моющее средство не содержит кислот и щелочей, оно абсолютно безопасно и полностью разлагается в почве. Также он уточнил, что участки дорог, куда техника проехать не сможет, помоют вручную работники коммунальных служб.

Отметим, подобная чистка в столице проводится дважды в год — весной и осенью. В течение полугода на дорогах Москвы успевает образоваться плёнка из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которая не смывается обычной водой.