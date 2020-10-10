"Не знаю, доброе или нет". Медведева показала своё утро в московской больнице

Больная спина Медведевой и первый старт Трусовой с Плющенко. Интриги Кубка России в Москве С 10 по 13 октября в Москве пройдёт второй этап Кубка России, который в этом году является отбором на национальный чемпионат. Вернувшаяся к Тутберидзе Евгения Медведева может пропустить турнир из-за травмы спины, а вот перешедшая к Плющенко Александра Трусова планирует показать максимум четверных прыжков.