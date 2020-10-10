"Не знаю, доброе или нет". Медведева показала своё утро в московской больнице

Видео © Instagram / jmedvedevaj
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева встретила утро в московской больнице, куда попала из-за обострения старой травмы спины. 20-летняя спортсменка показала видео из палаты клиники спинальной нейрохирургии.
— Не знаю, доброе или нет, но утро точно, — подписала кадры в "Инстаграме" чемпионка.
Больная спина Медведевой и первый старт Трусовой с Плющенко. Интриги Кубка России в МосквеС 10 по 13 октября в Москве пройдёт второй этап Кубка России, который в этом году является отбором на национальный чемпионат. Вернувшаяся к Тутберидзе Евгения Медведева может пропустить турнир из-за травмы спины, а вот перешедшая к Плющенко Александра Трусова планирует показать максимум четверных прыжков.
Медведева, по всей видимости, намекала на то, что из-за проблем со здоровьем она вынуждена была пропустить очередное соревнование — второй этап Кубка России, который пройдёт в Москве 10–13 октября. По этой же причине фигуристка ранее не попала на этап Кубка России в Сызрани.
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