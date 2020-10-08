Больная спина Медведевой и первый старт Трусовой с Плющенко. Интриги Кубка России в Москве

В этот уик-энд в Москве пройдёт второй этап Кубка России по фигурному катанию. В новой карантинной реальности важность этого турнира возросла до небес — он является отбором на чемпионат России в Челябинске, через который уже можно попасть на главные старты: европейское и мировое первенство (если они вообще состоятся). Первый этап в Сызрани получился довольно предсказуемым, если говорить о женском одиночном катании: Анна Щербакова не дала конкуренткам ни одного шанса, улетев от ближайшей преследовательницы аж на 40 баллов. Что же нас ждёт в Москве?

Медведевой мешает больная спина

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

После той бомбы, которую Медведева и Тутберидзе обрушили на нас в сентябре, все ждут первого совместного старта после воссоединения легендарного союза. По изначальному плану Евгения должна была выступать в Сызрани, а затем сразу в Москве. Но ещё после контрольных прокатов стало очевидно, что путешествие по Японии в разгар пандемии и отсутствие тренера под боком сыграли свою роль: Медведева пока ещё не готова к сезону. У фигуристки интересные программы, но они ещё не накатаны, а самой спортсменке необходимо набирать форму. Очевидно, за этим Медведева и решила вернуться к своему старому тренеру.

Первым шагом Тутберидзе было снятие с этапа Кубка России в Сызрани, ведь он проходил всего через неделю после прокатов сборной, а это слишком короткий срок для того, чтобы успеть что-то изменить в лучшую сторону. Сейчас прошёл уже месяц, но ситуация только ухудшилась: Медведева пропускает и второй этап Кубка России в родной Москве. Всё дело в старой травме спины, о которой говорил ещё Брайан Орсер.

Ко мне в группу Женя пришла в своё время, уже имея проблему со спиной, и по её рассказам я понял, что с болью в позвоночнике Медведевой приходилось бороться на протяжении всего олимпийского сезона. Когда случается обострение, приходится делать перерыв в тренировках, выполнять множество всевозможных процедур, а затем начинать работу над многими вещами заново Брайан Орсер Экс-тренер Медведевой

В этом сезоне травма спины у Жени обострилась из-за вращения бильман, которое она начала включать в программу. Если ситуация обстоит так, как говорит Орсер, то Тутберидзе понадобится чудо, чтобы вернуть свою любимую ученицу на большой лёд в этом сезоне. Сейчас даже её участие в чемпионате России под вопросом, ведь туда можно попасть только через Кубок. Впрочем, для двукратной чемпионки мира Федерация фигурного катания не раз находила нужные лазейки. С другой стороны, учитывая особенности этого сезона, возможно, что и этого делать не придётся, если главные старты просто-напросто отменят.

Трусова готова зажигать с Плющенко

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В отсутствие Медведевой главным хедлайнером московского этапа Кубка России станет Александра Трусова. Королева четверных прыжков и так всегда приковывает к себе внимание, но в этот раз есть дополнительная интрига: это её первый официальный старт после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. На контрольных прокатах у Саши, как и у всех остальных, многое не получилось, однако после этого она ещё месяц активно набирала форму, и никакие травмы её вроде бы не беспокоили, так что у зрителей есть шанс увидеть более чистое катание.

Трусова много жаловалась на то, что Тутберидзе не разрешала ей включать в программу столько четверных прыжков, сколько она хочет. Однако даже свой заявленный контент Александре чисто исполнить почти никогда не удавалось. На контрольных прокатах она заявила три четверных прыжка, а не пять. А без проблем исполнила и вовсе только один. Сколько же их будет на этот раз?

Кроме того, есть ещё многострадальный тройной аксель, который Трусова тоже мечтает чисто исполнить. Месяц назад она обещала, что совсем скоро сможет включать его в программу, но вряд ли можно надеяться увидеть этот сложный прыжок в исполнении фигуристки уже в эти выходные. Хотя Плющенко делает на неё большую ставку: по слухам, двукратный олимпийский чемпион лично тренирует Александру, хотя она уходила от Тутберидзе вместе с Сергеем Розановым, с которым продолжила работать и в "Ангелах". Но, видимо, в их отношениях что-то поменялось, и теперь ставки стали высоки как никогда.

Валиева врывается в большую игру

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

На открытых прокатах сборной России мы впервые увидели 14-летнюю Камилу Валиеву среди взрослых спортсменок. Победительница финала Гран-при и чемпионка мира среди юниоров заметно тушевалась и не смогла показать свой максимум, чем навлекла на себя внезапную критику олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл.

Главная задача Валиевой на этапе Кубка России — перестать нервничать и показать, что она может. Технический арсенал у Камилы сильный, однако не такой, как у Александры Трусовой. Впрочем, эксперты уверены, что, если Саша снова будет ошибаться, у Валиевой даже будет шанс побороться с ней за победу на этапе.

Сумеет ли Валиева побороться с Трусовой? Здесь вопрос в том, сколько четверных сделает Трусова. Если она сделает контент, который заявляла, бороться с Трусовой тяжело будет всем. Надо смотреть при прочих равных. Валиева же тоже должна исполнить четверной прыжок. Если Трусова и Валиева исполнят два четверных, то ставку я бы сделал на Валиеву из-за второй оценки Александр Жулин Тренер по фигурному катанию

Валиева — это главный актив "Хрустального" на ближайшие годы, её уже сейчас называют будущей олимпийской чемпионкой. Если Камиле удастся обыграть Сашу, это будет мощнейший удар по Плющенко в исполнении Этери Тутберидзе: дескать, ты можешь забрать моих чемпионок, но я воспитаю новых, которые всё равно победят. Так ли это будет, увидим в "Мегаспорте".

Кубок России по фигурному катанию Второй этап, Москва

10 октября Танцы на льду, МС, ритм-танец — 13:15

— 13:15 Мужчины, МС, короткая программа — 14:20

— 14:20 Женщины, МС, короткая программа — 15:50

— 15:50 Пары, МС, короткая программа — 17:40