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"Спартак" в Москве не смог дожать "Локомотив"

Победителя соперники выявили в овертайме.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

Ярославский "Локомотив" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях со счётом 2:1 нанёс поражение столичному "Спартаку".

Команды два первых периода откатали безрезультативно, и только на старте третьего отрезка игры нули на табло видоизменились на 1:0 в пользу "Спартака": словацкий нападающий москвичей Мартин Бакош воспользовался ошибкой защитника Никиты Черепанова и хладнокровно переиграл голкипера хозяев Александра Трушкова.

Ярославцы после пропущенной шайбы заметно прибавили в движении. Это позволило гостям за десять минут до окончания основного времени матча восстановить равновесие — 1:1.

Моральную поддержку во время игры спартаковцам оказывал нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, пришедший поболеть вместе с невестой Алисой за своего будущего тестя Олега Знарка.

Фото © Twitter / Spartak Moscow

Фото © Twitter / Spartak Moscow

Игра перетекла в овертайм, в котором победу железнодорожникам принёс прицельный бросок защитника Атте Охтамаа.

2:1 — "Локомотив" одерживает вторую победу кряду, для "Спартака" же это третье поражение в последних трёх матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" — "Локомотив" — 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1)

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