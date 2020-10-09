Без главного наставника, но с памятью о нём. Ещё один ученик Абдулманапа Нурмагомедова дебютирует в UFC

Соперником экс-чемпиона организаций Fight Nights Global и GFC Тагира Уланбекова станет бразилец Бруну Силва (10–4–2) по прозвищу Бульдог.

Дагестанский боец свой последний поединок провёл в декабре прошлого года в Краснодаре, засамбитив в рамках мейн-ивента GFC 22 Денилсона Матоса. Эта победа стала юбилейной — десятой — в профессиональной карьере Уланбекова и позволила воспитаннику Абдулманапа Нурмагомедова получить долгожданный пропуск в "восьмиугольник".

30-летний Силва, в отличие от Тагира, уже дважды переступал порог клетки UFC, но занести в актив себе эти выступления южноамериканец не может. В дебютной схватке Бульдог был задушен до отключки Халидом Тахой (но впоследствии результат поединка был изменён на No contest), а во втором бою уступил решением судей Давиду Двораку.

До перехода в UFC Бруну бился в различных локальных организациях и в целом звёзд с неба не хватал. Предстоящий поединок должен стать славной охотой для Уланбекова: дагестанец гораздо опытнее, техничнее и мотивированнее своего оппонента. Единственное, что может подвести Тагира, — это волнение… Надеемся, опытные участники одной из самых лучших в мире команд помогут россиянину с этим справиться.

В главном же событии шоу UFC Fight Night 179 в Абу-Даби встретятся первый и четвёртый номера рейтинга лучших бантамвейтов организации — Марлон Мораес и Кори Сэндхаген.

Бразильский Волшебник после победы над легендарным соотечественником Жозе Алду близок к битве за пояс в легчайшей весовой категории. И наверняка в случае успеха получит в соперники победителя боя Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг. С другой стороны, Мораес потерпел сокрушительное поражение во встрече с Генри Сехудо и за уши был вытянут в схватке с Алду. Достоин ли Марлон стать претендентом?

Ответ на этот вопрос даст Сэндхаген. 28-летний американец в последнем бою был деклассирован всё тем же Стерлингом, что стоило Кори семиматчевой победной серии. Для колорадца бой с топовым бразильцем — прекрасная возможность перезагрузить свою карьеру и в кратчайшие сроки получить титульный шанс.

В ко-мейн-ивенте некогда грозный нокаутёр и соперник Хабиба (а на сегодняшний день идущий на серии из трёх поражений) Эдсон Барбоза постарается со второй попытки реанимировать свою карьеру, заявившись в полулёгкую весовую категорию.

На этот раз оппонентом бразильца станет финн Макван Амирхани. Для Барбозы это во многом определяющий бой: в случае фиаско Дана Уайт, скорее всего, порекомендует бразильцу задуматься о покое, а в случае победы всё может закрутиться в карьере Эдсона с новой силой.

В схватке тяжеловесов экс-чемпион М-1 Марчин Тыбура проведёт свой уже 12-й поединок в UFC, выйдя в клетку на этот раз против 38-летнего ветерана Бена Ротуэлла. Следует признать, что поляк тут далеко не фаворит.

И, наконец, внимательно следим за Гигой Чикадзе по прозвищу Ниндзя.