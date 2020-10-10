Путин и Рухани обсудили по телефону конфликт в Карабахе

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским лидером Хасаном Рухани. Главной темой разговора стало обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

— Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряжённости в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей, — говорится в сообщении.

Речь идёт о прекращении огня в гуманитарных целях и запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мира в регионе.

Лидеры двух стран также согласились в важности сохранения иранской ядерной сделки как ключевого для международной безопасности соглашения. Путин и Рухани обсудили и вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, борьбу с пандемией коронавируса и перспективы взаимодействия по российской вакцине от CoViD-19 "Спутник V".