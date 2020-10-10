Врачи рассказали, кому лучше не есть каши

Традиционно считается, что каши полезны и питательны. Однако есть люди, которым употребление круп, сваренных в качестве самостоятельного блюда, не рекомендуется. Или же им необходимо ограничить такой рацион. Об этом рассказала "Аргументам и фактам" заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр", врач-эндокринолог Елена Губкина.

Главное, что стоит учитывать в отношении каш, — это то, что они являются углеводными продуктами. Крупы составляют важную часть рациона, так как в них содержится большое количество витаминов, аминокислот, клетчатки и антиоксидантов. В то же время большинство известных круп имеют высокий гликемический индекс — показатель уровня глюкозы в крови. Это очень важно, поскольку при снижении уровня глюкозы в организме человек испытывает упадок сил. Но стоит что-то съесть, и уровень глюкозы растёт, обеспечивая питание мозгу и вызывая общий прилив энергии.

— Когда уровень глюкозы выше необходимого организму в данный момент, избыток перерабатывается в жир и откладывается организмом в запасы. Поэтому резкие скачки уровня глюкозы в крови вредны, поступление её нужно регулировать, — отметила Губкина.

Медик подчеркнула, что крайне важно отличать продукты, которые могут стимулировать рост уровня глюкозы. Так, все изделия из белой муки, в составе которых есть сахар, имеют высокий гликемический индекс и содержат быстрые углеводы. В злаковых культурах, бобовых, корнеплодах и фруктах содержатся медленные (сложные) углеводы, которые характеризуются средним гликемическим индексом, то есть не приводят к резкому повышению глюкозы в крови, поэтому организм начинает использовать резервные запасы жира.

— Вода при термической обработке снижает гликемический индекс любой из круп. Это правило действует в случае отсутствия любых добавок, в том числе масла. Добавление в процессе приготовления каши молока, сахара значительно увеличивает гликемический индекс продукта. Лидером в рейтинге полезных и безопасных круп с низким индексом является перловая каша. Средний показатель — у гречки и риса, высокий — у пшённой, кукурузной и манной круп, — добавила врач.

Елена Губкина заключила, что людям, которые стремятся правильно питаться, хотят быть стройными и здоровыми, а также страдающим сахарным диабетом и ожирением, помимо калорийности и количества потребления каш необходимо учитывать их гликемический индекс. Если он слишком высокий, то от такого продукта следует отказаться.