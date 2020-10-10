Секреты красоты от учительницы физкультуры, которая в 43 выглядит лучше, чем в 20

43-летняя австралийка Белинда Нортон работает учительницей физкультуры в школе. Она утверждает, что отказ от чрезмерных тренировок и употребление большего количества еды помогли ей похудеть на 20 кг. В молодости Белинда занималась спортом дважды в день и сидела на диете, но потом обнаружила у себя целлюлит и поняла, что делает что-то не так. Спустя 20 лет и после двух родов она чувствует себя и выглядит гораздо лучше, передаёт её слова The Sun. Вот что она советует делать тем, кто хочет взять с неё пример.
1. Осознайте, что жизнь коротка
По мнению Белинды, первое, что нужно сделать, — это осознать, насколько мало времени даётся человеку для реализации его потенциала. Учительница считает, что дожить до 80 лет было бы большой удачей.
Я прошла уже половину пути и ни о чём не жалею
2. Будьте ответственными
Никто не сделает вас здоровым, кроме вас самих, напоминает Белинда. Она советует брать ответственность за каждый свой выбор, в том числе связанный с питанием. Если вы хотите посидеть на диване и пожевать что-нибудь вкусное, сделайте это без жалости к себе, но осознавая все риски.
3. Отдавайте приоритет правильному питанию
Здоровая пища гораздо важнее регулярных тренировок, утверждает Белинда. Не меньшее значение имеет и достаточное потребление воды.
4. Научитесь расслабляться
Стресс не только ухудшает настроение. Он крадёт наше время и провоцирует болезни
5. Не забывайте про физические нагрузки
Движение — жизнь, подтверждает Белинда. Она призывает ежедневно прибегать к различным физическим нагрузкам, в том числе поднимать тяжести и уделять время растяжке.
6. Спите крепко
Перед тем как лечь спать, мысленно произнесите слова благодарности за прожитый день. Ваш сон будет как никогда крепок
7. Проводите больше времени на солнце
Солнечные лучи подпитывают нас жизненной энергией, уверена Белинда. Что бы ни стряслось накануне, после восхода вы будете чувствовать себя гораздо лучше.
8. Будьте собой
Будьте собой. Будьте честны. Как можно чаще помогайте другим. И никогда не сомневайтесь в своих силах
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