Секреты красоты от учительницы физкультуры, которая в 43 выглядит лучше, чем в 20

43-летняя австралийка Белинда Нортон работает учительницей физкультуры в школе. Она утверждает, что отказ от чрезмерных тренировок и употребление большего количества еды помогли ей похудеть на 20 кг. В молодости Белинда занималась спортом дважды в день и сидела на диете, но потом обнаружила у себя целлюлит и поняла, что делает что-то не так. Спустя 20 лет и после двух родов она чувствует себя и выглядит гораздо лучше, передаёт её слова The Sun. Вот что она советует делать тем, кто хочет взять с неё пример.

1. Осознайте, что жизнь коротка

Фото © Instagram / belinda.n.x

По мнению Белинды, первое, что нужно сделать, — это осознать, насколько мало времени даётся человеку для реализации его потенциала. Учительница считает, что дожить до 80 лет было бы большой удачей.

Я прошла уже половину пути и ни о чём не жалею Белинда Нортон

2. Будьте ответственными

Фото © Instagram / belinda.n.x

Никто не сделает вас здоровым, кроме вас самих, напоминает Белинда. Она советует брать ответственность за каждый свой выбор, в том числе связанный с питанием. Если вы хотите посидеть на диване и пожевать что-нибудь вкусное, сделайте это без жалости к себе, но осознавая все риски.

3. Отдавайте приоритет правильному питанию

Фото © Instagram / belinda.n.x

Здоровая пища гораздо важнее регулярных тренировок, утверждает Белинда. Не меньшее значение имеет и достаточное потребление воды.

4. Научитесь расслабляться

Фото © Instagram / belinda.n.x

Стресс не только ухудшает настроение. Он крадёт наше время и провоцирует болезни Белинда Нортон

5. Не забывайте про физические нагрузки

Фото © Instagram / belinda.n.x

Движение — жизнь, подтверждает Белинда. Она призывает ежедневно прибегать к различным физическим нагрузкам, в том числе поднимать тяжести и уделять время растяжке.

6. Спите крепко

Фото © Instagram / belinda.n.x

Перед тем как лечь спать, мысленно произнесите слова благодарности за прожитый день. Ваш сон будет как никогда крепок Белинда Нортон

7. Проводите больше времени на солнце

Фото © Instagram / belinda.n.x

Солнечные лучи подпитывают нас жизненной энергией, уверена Белинда. Что бы ни стряслось накануне, после восхода вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

8. Будьте собой

Фото © Instagram / belinda.n.x