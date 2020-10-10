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В Москве завершился сезон фонтанов

В связи с тёплой погодой в столице по указу Сергея Собянина работа фонтанов была продлена на десять дней.

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Фонтан "Дружба народов" на территории ВДНХ. Фото © ТАСС / Александр Кадников

В Москве с 10 октября прекращается работа всех городских фонтанов до следующего тёплого сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Сезон работы фонтанов завершён, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов, — заявил представитель столичной администрации.

Как пояснил Бирюков, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами зимой защищают специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" устанавливают металлические щиты. Сухие фонтаны в городских парках и на площадях закроют защитными экранами. А вот плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют.

В следующем сезоне перед открытием все фонтаны тщательно промоют специальным раствором, проверят работу всех систем, ламп и подсветки.

Власти Москвы заверили, что клубы и караоке закрывать не планируют

Деятельность непродовольственных магазинов также не стоит под вопросом.

Как сообщал Лайф, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса, но предстоящая неделя "станет решающей" по данному вопросу.

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