В Москве завершился сезон фонтанов

В Москве с 10 октября прекращается работа всех городских фонтанов до следующего тёплого сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Сезон работы фонтанов завершён, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов, — заявил представитель столичной администрации.

Как пояснил Бирюков, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами зимой защищают специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" устанавливают металлические щиты. Сухие фонтаны в городских парках и на площадях закроют защитными экранами. А вот плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют.

В следующем сезоне перед открытием все фонтаны тщательно промоют специальным раствором, проверят работу всех систем, ламп и подсветки.