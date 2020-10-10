Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, сообщает издание Politico.
Американский лидер не сдержался, когда говорил о возможной поддержке Ираном террористических группировок.
— Если вы будете *** [обманывать] нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали, — сказал глава Белого дома.
Стоит отметить, что Федеральная комиссия по связи США запрещает ненормативную лексику в прямом эфире днём, так как высока вероятность, что её свидетелями могут стать дети. Ждут ли Трампа какие-либо санкции, не сообщается.
Ванга напророчила Трампу страшную участь после коронавирусаТем не менее журналисты отмечают, что не все её предсказания сбывались.
Ранее Трамп назвал своего бывшего советника Джона Болтона придурком из-за его слов о письмах Ким Чен Ына.
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