Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, сообщает издание Politico.

Американский лидер не сдержался, когда говорил о возможной поддержке Ираном террористических группировок.

— Если вы будете *** [обманывать] нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали, — сказал глава Белого дома.

Стоит отметить, что Федеральная комиссия по связи США запрещает ненормативную лексику в прямом эфире днём, так как высока вероятность, что её свидетелями могут стать дети. Ждут ли Трампа какие-либо санкции, не сообщается.