В Бишкек стянули БТР и бронетехнику. В городе после митингов введён комендантский час

Комендантский час в рамках действующего в Бишкеке режима чрезвычайного положения будет длиться с 21:00 до 5:00, сообщила пресс-служба ГУВД киргизской столицы. Он вводится сегодня и распространяется на всех жителей республики, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.