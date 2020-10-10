В Бишкек стянули БТР и бронетехнику. В городе после митингов введён комендантский час

Видео © Соцсети
Комендантский час в рамках действующего в Бишкеке режима чрезвычайного положения будет длиться с 21:00 до 5:00, сообщила пресс-служба ГУВД киргизской столицы. Он вводится сегодня и распространяется на всех жителей республики, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.
Ала-Тоо, машин все больше. pic.twitter.com/QNZxmsZejA— Kloop (@kloopnews) October 10, 2020
В центр Бишкека стянули бронеавтомобили и военные грузовики. В республиканском МВД объяснили появление на площади Ала-Тоо военной техники и силовиков проведением гарнизонного развода. В ведомстве уточнили, что после развода они разойдутся по своим постам.
Президент Киргизии приказал ввести войска в БишкекВ столице республики введён режим чрезвычайного положения.
Напомним, в Киргизии не утихают беспорядки после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
Комментариев: 0