Освобождённого из СИЗО митингующими экс-президента Киргизии опять задержали

В пригороде столицы Киргизии — Бишкека — в собственном доме задержан бывший президент республики Алмазбек Атамбаев. Этот факт подтвердила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности. Именно из СИЗО ГКНБ митингующие несколько дней назад освободили экс-лидера страны. Отмечается, что он вновь заподозрен в организации массовых беспорядков.

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Примечательно, что поводом для ареста Атамбаева прежде стало противодействие силовикам. В августе прошлого года, когда его пришли задерживать, сторонники экс-президента дали отпор, было применено оружие. Атамбаева всё же взяли под стражу, предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, коррупции. В июне этого года он был приговорён к одиннадцати годам лишения свободы.