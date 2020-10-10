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Американский пластилин не помог устранить утечку воздуха на МКС

За ночь давление в отсеке опять понизилось.

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Фото © Getty Images

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) продолжают бороться с утечкой воздуха в российском модуле "Звезда". На этот раз попробовали заделать её американским пластилином, но не помогло. Это следует из переговоров космонавтов с Землёй, их транслирует НАСА.

На днях российский космонавт Иван Вагнер залепил американским пластилином два возможных места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда". Люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления.

На следующий день с орбиты сообщили, что давление в отсеке модуля "Звезда" опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. Это на 93 миллиметра ниже, чем было ранее.

Скотч не помог. МКС продолжила терять воздух

За почти 12 часов давление в модуле "Звезда" снизилось более чем на 15 миллиметров ртутного столба.

По данным РИА "Новости", падение давления на МКС в "Роскосмосе" не считают чем-то опасным для астронавтов. Как сообщил агентству руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6–0,8 миллиметра можно и не найти. Однако это не отменяет того, что если её долгое время не смогут ликвидировать, то на станцию придётся доставлять дополнительные объёмы воздуха.

В последний раз утечка воздуха на МКС происходила в августе этого года. Тогда проблему обнаружили в американском сегменте станции. А меньше двух недель назад в той же американской части МКС произошла утечка аммиака. Наиболее вероятной причиной утечки воздуха на станции специалисты называли износившиеся со временем резиновые уплотнения в стыковочном узле модуля "Звезда".

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