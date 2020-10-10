Раскрыта судьба сериала "Дом дракона". И это издевательство над фанатами "Игры престолов"

Поклонникам фэнтези-мира Джорджа Мартина, которые ждут выхода приквела "Игры престолов", следует запастись терпением. Предполагалось, что зрители смогут увидеть "Дом дракона" в 2022 году, но, по данным западных СМИ, коронавирус заморозил съёмки сериала.
Согласно прогнозу аналитиков, новое шоу может выйти на экраны не раньше 2024-го. Они, впрочем, допускают, что HBO сделает всё возможное и поторопится. При этом актёрский состав сериала об истории клана Таргариенов до сих пор окутан тайной. Связано ли это с продолжающимся кастингом, или является коммерческим ходом создателей, остаётся только гадать.
СМИ назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"На экраны сериал выйдет в 2022 году.
Ранее Лайф писал, что кинокомпания HBO снимет десять серий приквела "Дом дракона". Все они будут посвящены истории дома Таргариенов.
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