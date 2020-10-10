Раскрыта судьба сериала "Дом дракона". И это издевательство над фанатами "Игры престолов"

Согласно прогнозу аналитиков, новое шоу может выйти на экраны не раньше 2024-го. Они, впрочем, допускают, что HBO сделает всё возможное и поторопится. При этом актёрский состав сериала об истории клана Таргариенов до сих пор окутан тайной. Связано ли это с продолжающимся кастингом, или является коммерческим ходом создателей, остаётся только гадать.