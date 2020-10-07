Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нём

Всем известно, что 7 октября празднует свой день рождения президент Владимир Владимирович Путин

Фото © Виктория Кондратьева

И именно к этому событию москвичка Виктория Кондратьева подготовила целую коллекцию свитеров

Фото © Виктория Кондратьева

Она остроумно назвала её "Связанные с Путиным", потому как среди узоров главное место заняли шутки и мемы о президенте

Фото © Виктория Кондратьева

Тут есть и кот, которого Путин нарисовал на школьной доске, и его изображение на коне. Есть даже модели, в которых высмеиваются "специалисты", которые видят во всём руку Кремля

Фото © Виктория Кондратьева

Сама дизайнер призналась: "Я стремилась, чтобы мои свитера грели не только тех, кто их надевает, но и тех, кто их видит. В трудное время, когда люди буквально боятся каждого чиха, немного тепла не помешает всем нам"