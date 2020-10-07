Всем известно, что 7 октября празднует свой день рождения президент Владимир Владимирович Путин
Фото © Виктория Кондратьева
И именно к этому событию москвичка Виктория Кондратьева подготовила целую коллекцию свитеров
Фото © Виктория Кондратьева
Она остроумно назвала её "Связанные с Путиным", потому как среди узоров главное место заняли шутки и мемы о президенте
Фото © Виктория Кондратьева
Тут есть и кот, которого Путин нарисовал на школьной доске, и его изображение на коне. Есть даже модели, в которых высмеиваются "специалисты", которые видят во всём руку Кремля
Фото © Виктория Кондратьева
Сама дизайнер призналась: "Я стремилась, чтобы мои свитера грели не только тех, кто их надевает, но и тех, кто их видит. В трудное время, когда люди буквально боятся каждого чиха, немного тепла не помешает всем нам"
Фото © Виктория Кондратьева
WOW-news
Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нём
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