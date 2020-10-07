Внук едва сдержал слёзы, увидев записку, которую оставил его дедушка на старых бейсбольных мячах

Недавно американцу по имени Итан бабушка послала несколько фотографий с прогулки. Увидев, что она ему отправила, он тут же поделился этим со своими подписчиками в "Твиттере". Его дедушка принёс к игровым площадкам для баскетбола целое ведро старых мячей, которые когда-то он подавал сначала своему сыну, а потом и Итану. Старик надеялся, что хоть так они больше не будут лежать без дела.
Мой дедушка оставил старое ведро с мячами у игровых клеток, куда мы ходили в детстве, с запиской...
Ничего я не плачу, это всё ты
К ведру была прикреплена записка, и она едва ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь, ведь грустнее истории не существует, пишет Yahoo! Life.
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Надеюсь, что кто-нибудь сможет использовать эти бейсбольные мячи. Я нашёл их, когда разбирал свой гараж.
Я подавал их сыну и внуку бесчисленное количество раз, когда играл с ними. Моему сыну сейчас 46 лет, а внуку — 23 года. Мне — 72, и теперь из меня никудышный партнёр по игре. Они оба уже переехали. Если ты молодой папа, наслаждайся этим временем. Не успеешь заметить, как быстро дети вырастут и отдалятся от тебя. P. S. Обнимай своего ребёнка и говори, что любишь его, каждый раз, как только выдаётся возможность!
Твит Итана всего за пару дней стал вирусным. Его лайкнуло порядка четверти миллиона человек, а ретвитнули больше 30 тысяч раз. В комментариях — сотни пользователей, умилённых историей парня. Некоторые замечали, что старик — пример хорошего отца, а не карикатура, которую часто изображают в массовой культуре.
Надеюсь, ты запланировал поездку к дедушке
Не волнует, как ты это сделаешь, но ты обязан поехать к дедушке прямо сейчас. Купи новое ведро мячей — и сразу идите на игровое поле! Мы будет следить! Моё сердце не выдерживает этой милоты...
СМИ изображают отцов равнодушными, некомпетентными, да и в принципе — источником всего зла в обществе. Но есть явные доказательства обратного (например, эта история), хотя чаще всего их просто игнорируют
WOW-news
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