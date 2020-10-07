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Внук едва сдержал слёзы, увидев записку, которую оставил его дедушка на старых бейсбольных мячах

Пользователь "Твиттера" TheBigE_21 знает, что такое настоящая грусть. Достаточно было показать одно старое ведро с мячами для бейсбола.

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Фото © Twitter / TheBigE_21

Недавно американцу по имени Итан бабушка послала несколько фотографий с прогулки. Увидев, что она ему отправила, он тут же поделился этим со своими подписчиками в "Твиттере". Его дедушка принёс к игровым площадкам для баскетбола целое ведро старых мячей, которые когда-то он подавал сначала своему сыну, а потом и Итану. Старик надеялся, что хоть так они больше не будут лежать без дела.

Мой дедушка оставил старое ведро с мячами у игровых клеток, куда мы ходили в детстве, с запиской...

Ничего я не плачу, это всё ты

TheBigE_21

Фото © Twitter / TheBigE_21

Фото © Twitter / TheBigE_21

К ведру была прикреплена записка, и она едва ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь, ведь грустнее истории не существует, пишет Yahoo! Life.

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Надеюсь, что кто-нибудь сможет использовать эти бейсбольные мячи. Я нашёл их, когда разбирал свой гараж.

Я подавал их сыну и внуку бесчисленное количество раз, когда играл с ними. Моему сыну сейчас 46 лет, а внуку — 23 года. Мне — 72, и теперь из меня никудышный партнёр по игре. Они оба уже переехали. Если ты молодой папа, наслаждайся этим временем. Не успеешь заметить, как быстро дети вырастут и отдалятся от тебя. P. S. Обнимай своего ребёнка и говори, что любишь его, каждый раз, как только выдаётся возможность!

Текст записки

Фото © Twitter / TheBigE_21

Фото © Twitter / TheBigE_21

Твит Итана всего за пару дней стал вирусным. Его лайкнуло порядка четверти миллиона человек, а ретвитнули больше 30 тысяч раз. В комментариях — сотни пользователей, умилённых историей парня. Некоторые замечали, что старик — пример хорошего отца, а не карикатура, которую часто изображают в массовой культуре.

Надеюсь, ты запланировал поездку к дедушке

YusraSAskari

Не волнует, как ты это сделаешь, но ты обязан поехать к дедушке прямо сейчас. Купи новое ведро мячей — и сразу идите на игровое поле! Мы будет следить! Моё сердце не выдерживает этой милоты...

MLeeJohnson

СМИ изображают отцов равнодушными, некомпетентными, да и в принципе — источником всего зла в обществе. Но есть явные доказательства обратного (например, эта история), хотя чаще всего их просто игнорируют

Plock2009

На заправке нашли брошенную 8-летнюю девочку, которая держала в руках жестокую записку от мамы

В индонезийском округе Пелалаван произошла ужасная история. Маленькую, беззащитную девочку оставили на заправке вместе с вызывающей вопросы запиской. По словам её родителей, ребёнок вёл себя так плохо, что никакого другого выбора, кроме как оставить малышку, у них не было.

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