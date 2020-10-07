Гольфистка была в миллиметрах от выигрыша 19 млн, но удача оказалась не на её стороне — видео

Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизнь Рут Кундсин всю жизнь удивляет общественность. Когда-то она стала одной из первых женщин — профессоров медицины в Гарвардском университете. Теперь же, когда ей 104 года, старушка всё ещё занимается спортом. Да так, что молодёжь может только позавидовать.