Гольфистка была в миллиметрах от выигрыша 19 млн, но удача оказалась не на её стороне — видео

Пользователь Reddit Thedaredevil66 поделился записью с американского телешоу Holey Moley, в котором участники соревнуются в своих навыках мини-гольфа. Мужчина рассказал, что на опубликованном отрывке его дочь. Каким-то чудом она проиграла, хотя до последнего момента все были уверены, что приз уже у неё в кармане. Это лучше увидеть своими глазами.
Несмотря на бодрый старт, мячик для гольфа, преодолев не одно препятствие, остановился за считаные миллиметры до лунки. Разочарование на лице гольфистки трудно передать словами. Ничего удивительного — провал лишил её приза в 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).
Пользователи Reddit полностью разделили разочарование девушки. Пост за несколько часов набрал больше 100 тысяч голосов. Комментаторы под постом сошлись во мнении: гольфистку подставили. А кто-то даже начал строить теории, как именно участницу лишили приза.
Вы, должно быть, шутите! Это была прекрасная подача, её просто обокрали. Уверен, из-за какой-нибудь скользкой поверхности мячик не попал в лунку. Грабёж
Ставлю сотку, что из лунки дует ветер или возле неё есть магнит, останавливающий мячи
WOW-news
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