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Гольфистка была в миллиметрах от выигрыша 19 млн, но удача оказалась не на её стороне — видео

Девушка должна была выиграть 250 тысяч долларов, но успех напрямую зависел от того, попадёт ли мяч в лунку. Он так и остался снаружи, но теперь все уверены: тут дело нечисто.

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Кадры из видео © Reddit / Thedaredevil66

Пользователь Reddit Thedaredevil66 поделился записью с американского телешоу Holey Moley, в котором участники соревнуются в своих навыках мини-гольфа. Мужчина рассказал, что на опубликованном отрывке его дочь. Каким-то чудом она проиграла, хотя до последнего момента все были уверены, что приз уже у неё в кармане. Это лучше увидеть своими глазами.

Кадры из видео © Reddit / Thedaredevil66

Несмотря на бодрый старт, мячик для гольфа, преодолев не одно препятствие, остановился за считаные миллиметры до лунки. Разочарование на лице гольфистки трудно передать словами. Ничего удивительного — провал лишил её приза в 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

Кадры из видео © Reddit / Thedaredevil66

Кадры из видео © Reddit / Thedaredevil66

Пользователи Reddit полностью разделили разочарование девушки. Пост за несколько часов набрал больше 100 тысяч голосов. Комментаторы под постом сошлись во мнении: гольфистку подставили. А кто-то даже начал строить теории, как именно участницу лишили приза.

Вы, должно быть, шутите! Это была прекрасная подача, её просто обокрали. Уверен, из-за какой-нибудь скользкой поверхности мячик не попал в лунку. Грабёж

ej4

Ставлю сотку, что из лунки дует ветер или возле неё есть магнит, останавливающий мячи

Fractaroth

Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизнь

Рут Кундсин всю жизнь удивляет общественность. Когда-то она стала одной из первых женщин — профессоров медицины в Гарвардском университете. Теперь же, когда ей 104 года, старушка всё ещё занимается спортом. Да так, что молодёжь может только позавидовать.

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