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Красавицу модель похитили во время шопинга и закопали в тайной могиле

Преступники требовали выкуп с родственников девушки, а потом просто перестали выходить на связь.

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Фото © Facebook / Yessenia E. Alvarado

В Мексике в тайной могиле нашли останки шестерых человек. Одной из убитых оказалась модель Есения Альварадо, похищенная в августе во время похода по магазинам в Сьюдад-Обрегоне.

В пикап Toyota Hilux девушку затолкали вооружённые люди и увезли в неизвестном направлении, пишет Diario de Mexico. После похищения злоумышленники неоднократно связывались с родными модели и требовали выкуп в обмен на её освобождение.

Фото © Facebook / Yessenia E. Alvarado

Фото © Facebook / Yessenia E. Alvarado

Нам звонил человек, который утверждал, что дочь у него. И если мы дадим им много денег, то они её отпустят. Они пытались воспользоваться ситуацией, — рассказала мать убитой.

Тайная могила была найдена, когда к расследованию подключились правоохранители. В муниципалитете Сонора Кахеме обнаружили останки Есении и ещё пятерых человек. По делу о гибели модели задержаны три человека, их арестовали. Связаны ли они с деятельностью наркокартелей, пока не понятно.

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Погибшую спустя сутки обнаружила её мать, заволновавшись, что Алондра Вильясено не отвечает на звонки. Женщина тут же вызвала полицию, но преступника пока найти не удалось.

Ранее 24-летнюю модель Эсмеральду Гонзалез нашли посреди пустыни в ящике с цементом спустя пять месяцев после исчезновения.

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