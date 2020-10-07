Красавицу модель похитили во время шопинга и закопали в тайной могиле

В Мексике в тайной могиле нашли останки шестерых человек. Одной из убитых оказалась модель Есения Альварадо, похищенная в августе во время похода по магазинам в Сьюдад-Обрегоне.
В пикап Toyota Hilux девушку затолкали вооружённые люди и увезли в неизвестном направлении, пишет Diario de Mexico. После похищения злоумышленники неоднократно связывались с родными модели и требовали выкуп в обмен на её освобождение.
Фото © Facebook / Yessenia E. Alvarado
— Нам звонил человек, который утверждал, что дочь у него. И если мы дадим им много денег, то они её отпустят. Они пытались воспользоваться ситуацией, — рассказала мать убитой.
Тайная могила была найдена, когда к расследованию подключились правоохранители. В муниципалитете Сонора Кахеме обнаружили останки Есении и ещё пятерых человек. По делу о гибели модели задержаны три человека, их арестовали. Связаны ли они с деятельностью наркокартелей, пока не понятно.
Известную фитнес-модель убили, бросив её тело дома с двумя мешками наркотиковПогибшую спустя сутки обнаружила её мать, заволновавшись, что Алондра Вильясено не отвечает на звонки. Женщина тут же вызвала полицию, но преступника пока найти не удалось.
Ранее 24-летнюю модель Эсмеральду Гонзалез нашли посреди пустыни в ящике с цементом спустя пять месяцев после исчезновения.
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