На заправке нашли брошенную 8-летнюю девочку, которая держала в руках жестокую записку от мамы

Безрассудная мать бросила свою восьмилетнюю дочь на заправочной станции, заявив, что ей надоело её плохое поведение. Когда женщина оставляла девочку, она сказала ей позаботиться о себе и вручила странную записку. На листке бумаги мамаша черкнула несколько слов, объясняющих, что поведение ребёнка было "слишком ужасным", чтобы его терпеть.

Фото © Newsflash / cursedwibu

Дитя, прости меня. Я вынуждена оставить тебя на улице, потому что я больше не хочу видеть, как ты вредишь себе и мне из-за своего ужасного поведения. Каждый день ты создаёшь проблемы. Прости меня, дитя. Береги себя Текст записки

Девочку бросили в округе Пелалаван, Индонезия. Теперь её бесчувственную мать объявили в розыск. По информации полиции, в последнее время у них не было никаких заявлений о пропавшем ребёнке. Кроме того, личность девочки установить также не удалось. Пока что она находится под опекой соцслужб, пишет Mirror.

Фото © Newsflash / cursedwibu