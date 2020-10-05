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На заправке нашли брошенную 8-летнюю девочку, которая держала в руках жестокую записку от мамы

В индонезийском округе Пелалаван произошла ужасная история. Маленькую, беззащитную девочку оставили на заправке вместе с вызывающей вопросы запиской. По словам её родителей, ребёнок вёл себя так плохо, что никакого другого выбора, кроме как оставить малышку, у них не было.

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Фото © Newsflash / cursedwibu

Безрассудная мать бросила свою восьмилетнюю дочь на заправочной станции, заявив, что ей надоело её плохое поведение. Когда женщина оставляла девочку, она сказала ей позаботиться о себе и вручила странную записку. На листке бумаги мамаша черкнула несколько слов, объясняющих, что поведение ребёнка было "слишком ужасным", чтобы его терпеть.

Фото © Newsflash / cursedwibu

Фото © Newsflash / cursedwibu

Дитя, прости меня. Я вынуждена оставить тебя на улице, потому что я больше не хочу видеть, как ты вредишь себе и мне из-за своего ужасного поведения. Каждый день ты создаёшь проблемы. Прости меня, дитя. Береги себя

Текст записки

Девочку бросили в округе Пелалаван, Индонезия. Теперь её бесчувственную мать объявили в розыск. По информации полиции, в последнее время у них не было никаких заявлений о пропавшем ребёнке. Кроме того, личность девочки установить также не удалось. Пока что она находится под опекой соцслужб, пишет Mirror.

Фото © Newsflash / cursedwibu

Фото © Newsflash / cursedwibu

Инцидент с брошенной девочкой стал вирусным. В соцсетях пользователи публикуют статьи у себя на страницах. В комментариях — активные споры о том, какая мать смогла оставить ребёнка и просто уйти. Кроме того, стоит отметить, что не до всех история дошла в первозданном виде. В "Фейсбуке" пользователи репостят материалы, в которых указывается, что это был мальчик, а не девочка. Однако подтвердить эту информацию так и не удалось.

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