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Стали известны результаты теста патриарха Кирилла на коронавирус

Священнослужитель по-прежнему находится на карантине.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находясь на карантине, сдал тест на коронавирус, и тот показал отрицательный результат. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Однако митрополит отметил, что правила одинаковые для всех. А это значит, что 14-дневный карантин актуален и для патриарха РПЦ.

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Священнослужитель отметил, что Бог предоставил людям возможность подумать и переосмыслить многое.

Для нас самое важное сейчас — это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих, — сказал Иларион.

Патриарх ушёл на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день преставления преподобного Сергия Радонежского.

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