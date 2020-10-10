Стали известны результаты теста патриарха Кирилла на коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находясь на карантине, сдал тест на коронавирус, и тот показал отрицательный результат. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Однако митрополит отметил, что правила одинаковые для всех. А это значит, что 14-дневный карантин актуален и для патриарха РПЦ.

— Для нас самое важное сейчас — это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих, — сказал Иларион.