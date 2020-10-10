Стали известны результаты теста патриарха Кирилла на коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находясь на карантине, сдал тест на коронавирус, и тот показал отрицательный результат. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Однако митрополит отметил, что правила одинаковые для всех. А это значит, что 14-дневный карантин актуален и для патриарха РПЦ.
Патриарх Кирилл — о пандемии коронавируса: Очень сильный и, может быть, последний звонок для всех насСвященнослужитель отметил, что Бог предоставил людям возможность подумать и переосмыслить многое.
— Для нас самое важное сейчас — это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих, — сказал Иларион.
Патриарх ушёл на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день преставления преподобного Сергия Радонежского.
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