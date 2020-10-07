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В Кремле рассказали, кто из мировых лидеров уже поздравил Путина с днём рождения

Президент РФ проводит телефонные разговоры с зарубежными коллегами начиная с 9 утра.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин с 9 утра по телефону принимает поздравления с днём рождения от иностранных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин сегодня с 9 утра проводит один за другим телефонные разговоры. Его зарубежные лидеры поздравляют с днём рождения, — рассказал Песков.

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Плакат растянули на доме на Новинском бульваре.

Представитель Кремля добавил, что во многих разговорах лидеры затрагивают также актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Других мероприятий, кроме международных телефонных разговоров, сегодня не запланировано.

Также на сайте Кремля рассказали, кто уже поздравил российского лидера:

  • президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян
  • президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон
  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
  • президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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Так мастерица решила сделать подарок не только красивым, но и полезным.

Напомним, 7 октября президенту России исполняется 68 лет, это уже его 16-й по счёту день рождения на посту главы государства. Однако даже в свой личный праздник глава государства не прекращает работу: утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно.

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