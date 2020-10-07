В Кремле рассказали, кто из мировых лидеров уже поздравил Путина с днём рождения

Президент России Владимир Путин с 9 утра по телефону принимает поздравления с днём рождения от иностранных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин сегодня с 9 утра проводит один за другим телефонные разговоры. Его зарубежные лидеры поздравляют с днём рождения, — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что во многих разговорах лидеры затрагивают также актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Других мероприятий, кроме международных телефонных разговоров, сегодня не запланировано.

Также на сайте Кремля рассказали, кто уже поздравил российского лидера: президент Азербайджана Ильхам Алиев

премьер-министр Армении Никол Пашинян

президент Белоруссии Александр Лукашенко

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

премьер-министр Индии Нарендра Моди

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

президент Таджикистана Эмомали Рахмон

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, 7 октября президенту России исполняется 68 лет, это уже его 16-й по счёту день рождения на посту главы государства. Однако даже в свой личный праздник глава государства не прекращает работу: утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно.