В Кремле рассказали, кто из мировых лидеров уже поздравил Путина с днём рождения

Президент России Владимир Путин с 9 утра по телефону принимает поздравления с днём рождения от иностранных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Путин сегодня с 9 утра проводит один за другим телефонные разговоры. Его зарубежные лидеры поздравляют с днём рождения, — рассказал Песков.
President № 1. В Москве в день рождения Путина вывесили баннер с его фото напротив Посольства СШАПлакат растянули на доме на Новинском бульваре.
Представитель Кремля добавил, что во многих разговорах лидеры затрагивают также актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Других мероприятий, кроме международных телефонных разговоров, сегодня не запланировано.
Также на сайте Кремля рассказали, кто уже поздравил российского лидера:
- президент Азербайджана Ильхам Алиев
- премьер-министр Армении Никол Пашинян
- президент Белоруссии Александр Лукашенко
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
- премьер-министр Индии Нарендра Моди
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
- бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
- президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нёмТак мастерица решила сделать подарок не только красивым, но и полезным.
Напомним, 7 октября президенту России исполняется 68 лет, это уже его 16-й по счёту день рождения на посту главы государства. Однако даже в свой личный праздник глава государства не прекращает работу: утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно.
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