Могут быть даже волдыри. Учёные назвали новые симптомы коронавируса

Боль в мышцах, волдыри на ногах и повышенная утомляемость могут являться признаками заражения коронавирусной инфекцией, говорится в докладе британских учёных для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Исследователи предупреждают, что симптомы могут проявляться по-разному — в зависимости от особенностей организма и возраста инфицированных. По данным Daily Mail, Минздрав Великобритании уже принял решение не вносить новые симптомы в список индикаторов коронавируса, чтобы не увеличивать и без того большую нагрузку на центры тестирования на CoViD-19.
В России за сутки выявили 12 846 человек с коронавирусом. И это новый рекордПервое место по выявляемости бессменно занимает Москва.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему тесты на коронавирусную инфекцию не всегда могут выявить наличие в организме CoViD-19.
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