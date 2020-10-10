Могут быть даже волдыри. Учёные назвали новые симптомы коронавируса

Боль в мышцах, волдыри на ногах и повышенная утомляемость могут являться признаками заражения коронавирусной инфекцией, говорится в докладе британских учёных для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Исследователи предупреждают, что симптомы могут проявляться по-разному — в зависимости от особенностей организма и возраста инфицированных. По данным Daily Mail, Минздрав Великобритании уже принял решение не вносить новые симптомы в список индикаторов коронавируса, чтобы не увеличивать и без того большую нагрузку на центры тестирования на CoViD-19.