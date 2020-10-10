Впервые определена максимально возможная скорость звука

Британские и российские исследователи выяснили предел скорости звука. Об этом пишет Science Advances . Если скорость света давно известна — почти 300 000 километров в секунду, то со звуковыми волнами такой определённости до сих пор не было.

Учёный чуть не упал со стула, когда обнаружил сходство больных ковидом с неандертальцами Именно та нить ДНК, которая досталась многим из нас от древних людей, оказалась связана с повышенным риском не пережить эту пандемию.

Учёные предположили, что она будет уменьшаться при увеличении массы атома. А значит, самый быстрый звук будет в твёрдом атомарном водороде. Такой существует только под огромным давлением, например в ядре Юпитера. Расчёты показали, что даже в такой структуре на скорость звука будет ограничение. Он сможет разогнаться максимум до 36,1 км/с. Это примерно в восемь тысяч раз меньше, чем скорость света. Теперь открыт ещё один секрет Вселенной и его можно использовать в других расчётах.