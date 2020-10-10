Стал известен диагноз школьников, которые массово теряли сознание на линейке в Великих Луках

У 14 учеников школы № 7 в Великих Луках, госпитализированных 5 октября прямо с торжественной линейки, не нашли признаков отравления, у всех ребят одинаковый диагноз: синдром вегетативной дисфункции. О результатах расследования сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов.
— Признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат, — рассказал он журналистам.
Также были исследованы пробы воздуха во дворе и помещениях школы, на близлежащих объектах. Проверили и воду. Превышение содержания вредных химических веществ в образцах выявлено не было. По словам Доброхотова, все ребята уже выписаны из больниц с диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", их здоровью ничего не угрожает.
В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельствВ управлении образования отметили, что причиной ухудшения состояния могло стать волнение из-за торжественного мероприятия.
Напомним, 5 октября в Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7. Их оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу, двоих школьников положили в реанимацию. Позже число госпитализированных возросло до 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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