Стал известен диагноз школьников, которые массово теряли сознание на линейке в Великих Луках

У 14 учеников школы № 7 в Великих Луках, госпитализированных 5 октября прямо с торжественной линейки, не нашли признаков отравления, у всех ребят одинаковый диагноз: синдром вегетативной дисфункции. О результатах расследования сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов.

— Признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат, — рассказал он журналистам.

Также были исследованы пробы воздуха во дворе и помещениях школы, на близлежащих объектах. Проверили и воду. Превышение содержания вредных химических веществ в образцах выявлено не было. По словам Доброхотова, все ребята уже выписаны из больниц с диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", их здоровью ничего не угрожает.