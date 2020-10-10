Сорванные крыши, расплющенные машины. По Дагестану прошёлся штормовой ветер — видео

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В Дагестане бушует сильный ветер. Стихия стала причиной разрушений в Махачкале и Кизляре. Там повалены деревья, сорвано несколько крыш.
К примеру, в Кизляре дерево рухнуло и раздавило два автомобиля, сообщает региональное управление МЧС. Ещё одно упало у школы. В Махачкале частично сорвало крышу пятиэтажки на улице Акушинского . Повреждены и другие дома на той же улице.
"Теперь точно пустыня". В Ростовской области ураганный ветер сдул реку — видеоВода полностью ушла, оголив дно.
Ранее в Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил более сотни деревьев и повредил несколько автомобилей. Кроме того, пострадало два человека.
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