Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Сорванные крыши, расплющенные машины. По Дагестану прошёлся штормовой ветер — видео

На Каспийском море высота волн достигает трёх метров.

93

Видео © LIFE

В Дагестане бушует сильный ветер. Стихия стала причиной разрушений в Махачкале и Кизляре. Там повалены деревья, сорвано несколько крыш.

К примеру, в Кизляре дерево рухнуло и раздавило два автомобиля, сообщает региональное управление МЧС. Ещё одно упало у школы. В Махачкале частично сорвало крышу пятиэтажки на улице Акушинского . Повреждены и другие дома на той же улице.

"Теперь точно пустыня". В Ростовской области ураганный ветер сдул реку — видео

Вода полностью ушла, оголив дно.

Ранее в Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил более сотни деревьев и повредил несколько автомобилей. Кроме того, пострадало два человека.

Выбор редакции

Малышку накормили, мать задержали. Появились кадры с ребёнком, "проданным" полиции за 300 тысяч

вчера в 15:18

Близко к рекорду. Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

сегодня в 07:44

Стал известен диагноз школьников, которые массово теряли сознание на линейке в Великих Луках

сегодня в 13:41

В Киргизии после масштабных митингов появилось новое правительство и премьер

сегодня в 13:56

В РПЦ обратились к верующим по поводу пандемии коронавируса

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.