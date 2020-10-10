Сорванные крыши, расплющенные машины. По Дагестану прошёлся штормовой ветер — видео

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В Дагестане бушует сильный ветер. Стихия стала причиной разрушений в Махачкале и Кизляре. Там повалены деревья, сорвано несколько крыш.

К примеру, в Кизляре дерево рухнуло и раздавило два автомобиля, сообщает региональное управление МЧС. Ещё одно упало у школы. В Махачкале частично сорвало крышу пятиэтажки на улице Акушинского . Повреждены и другие дома на той же улице.