"Теперь точно пустыня". В Ростовской области ураганный ветер сдул реку — видео

Видео © Telegram / "Ростов №1"
В Ростовской области из-за ураганного ветра обмелела река Маныч. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Ростов № 1", видно, что вода ушла очень далеко и лодки оказались на голом дне.
— Теперь у нас точно пустыня. Ветер угнал Маныч, — отметила автор ролика.
При этом он стоит, вероятно, на причале, вдоль которого расположены лодки. Стоит отметить, что река пользуется популярностью у рыбаков.
Местные СМИ накануне писали, что из-за ураганного ветра реки в Ростовской области, особенно Дон, обмелели, что привело к сложностям в работе судоходства.
Несколько дней назад Лайф сообщал, что на регион обрушилась пыльная буря. От природной стихии пострадал также Ставропольский край.
Комментариев: 0