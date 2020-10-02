"Теперь точно пустыня". В Ростовской области ураганный ветер сдул реку — видео

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В Ростовской области из-за ураганного ветра обмелела река Маныч. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Ростов № 1", видно, что вода ушла очень далеко и лодки оказались на голом дне.

— Теперь у нас точно пустыня. Ветер угнал Маныч, — отметила автор ролика.

При этом он стоит, вероятно, на причале, вдоль которого расположены лодки. Стоит отметить, что река пользуется популярностью у рыбаков.

Местные СМИ накануне писали, что из-за ураганного ветра реки в Ростовской области, особенно Дон, обмелели, что привело к сложностям в работе судоходства.