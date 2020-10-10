Лайф узнал возможную причину разлива топлива в Ангару. Могло пролиться куда больше 500 литров

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Спецкомиссия не обнаружила пятен нефтепродуктов в Ангаре в Кежемском районе Красноярского края, где произошёл разлив дизельного топлива. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, было обследовано восемь километров вниз по течению реки.
По его словам, разлив произошёл на барже ООО "Приангарское ЛДК", которое базируется в Кодинске. Во время проверки на устойчивость к шторму на судне треснула цистерна и дала течь. Сотрудники утверждают, что в ёмкости была техническая вода после дизельного топлива и в реку попало 0,5 тонны. Остальное они якобы слили в районе села Кежма согласно правилам, а трещину заделали.
Выяснением обстоятельств разлива занимаются правоохранители и сотрудники МЧС. Они полагают, что в цистерне было дизельное топливо, а объём разлива может достигать десяти тонн. На данный момент обнаружить следы нефтепродуктов не удалось, но обследование реки возобновится завтра. Специалисты намерены продвинуться на 40–50 километров дальше. В МЧС опасаются, что топливо может дойти до Богучанского водохранилища.
В одном районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топливаВ реку попало около 0,5 тонны нефтепродуктов.
Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.
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