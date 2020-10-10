Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лайф узнал возможную причину разлива топлива в Ангару. Могло пролиться куда больше 500 литров

Пока обследовали лишь несколько километров акватории, но завтра площадь расширят.

217
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Спецкомиссия не обнаружила пятен нефтепродуктов в Ангаре в Кежемском районе Красноярского края, где произошёл разлив дизельного топлива. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, было обследовано восемь километров вниз по течению реки.

По его словам, разлив произошёл на барже ООО "Приангарское ЛДК", которое базируется в Кодинске. Во время проверки на устойчивость к шторму на судне треснула цистерна и дала течь. Сотрудники утверждают, что в ёмкости была техническая вода после дизельного топлива и в реку попало 0,5 тонны. Остальное они якобы слили в районе села Кежма согласно правилам, а трещину заделали.

Выяснением обстоятельств разлива занимаются правоохранители и сотрудники МЧС. Они полагают, что в цистерне было дизельное топливо, а объём разлива может достигать десяти тонн. На данный момент обнаружить следы нефтепродуктов не удалось, но обследование реки возобновится завтра. Специалисты намерены продвинуться на 40–50 километров дальше. В МЧС опасаются, что топливо может дойти до Богучанского водохранилища.

В одном районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

В реку попало около 0,5 тонны нефтепродуктов.

Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.

Выбор редакции

В одном районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

сегодня в 07:06

Сибиряк напал на полицию, а потом прикрывался взятыми в заложники детьми

вчера в 09:24

Стал известен диагноз школьников, которые массово теряли сознание на линейке в Великих Луках

сегодня в 13:41

В Киргизии после масштабных митингов сменились правительство и премьер

сегодня в 13:56

Легкомысленная модель надела на отдыхе прозрачную кофточку, под которой не оказалось больше ничего

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.