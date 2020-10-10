В одном районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с попаданием дизельного топлива в реку Ангару. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Введён режим ЧС на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангару. Постановление Администрации Кежемского района от 9 октября, — говорится в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили, что разлив произошёл при раскачке баржи на базе в городе Кодинске ещё 2 октября, но информация о нём поступила 9 октября. В реку попало около 0,5 тонны топлива. На месте работают специалисты, идёт уборка нефтепродуктов.