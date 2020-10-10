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В Киргизии после масштабных митингов сменились правительство и премьер

Президент страны и парламент остаются прежними.

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Фото © ТАСС / Егиков Михаил

Парламент Киргизии одобрил новый состав правительства. На пост премьер-министра страны утверждён Садыр Жапаров.

Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Собраться им пришлось в резиденции президента. Здание парламента было частично разгромлено во время масштабных митингов, после которых кабмин и ушёл в отставку.

Освобождённого из СИЗО митингующими экс-президента Киргизии опять задержали

Его заподозрили в организации массовых беспорядков в стране.

Садыра Жапарова на пост премьера выдвинули лидеры оппозиционных партий. Он сегодня уже заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков вскоре может уйти в отставку.

Напомним, в Киргизии не утихают беспорядки после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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