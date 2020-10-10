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"Чувство ужаса". Жители села под Рязанью рассказали о бегстве в лес из-за взрывов на арсенале

Во время детонации снарядов так тряслась земля, что местным жителям с трудом удавалось устоять на ногах.

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Видео © LIFE

Сотни жителей посёлка Желтухинский Рязанской области, эвакуированных из-за взрывов на складах с боеприпасами, с ужасом вспоминают случившееся и ждут разрешения вернуться домой. Однако многим из них теперь даже некуда идти — 17 домов близ воинской части сгорели дотла, ещё в десятках выбиты окна и двери.

Селяне рассказали Лайфу, что во время серии взрывов никто не думал об имуществе или документах. Главным в тот момент было — как можно скорее сбежать подальше от пожара. Тогда они даже не знали, что именно происходит. О том, что на арсенале взорвались боеприпасы, людям стало известно позже.

Взрывы были сначала не очень громкие, а через некоторое время такой силы, что мы чуть не упали. У нас затряслась земля. Мы убежали в лес, мы и не думали, что там взорвалось, — вспоминает Любовь Соколова.

По словам собеседников Лайфа, во время взрывов не было никаких оповещений. Однако жители близлежащих деревень сразу поняли, что неладное происходит на расположенном рядом арсенале. Один из жителей Желтухинского вспоминает, что его охватило "некое чувство ужаса" от осознания, что взрываются снаряды.

В Рязанской области потушили деревни, загоревшиеся из-за взрывов на арсенале

К ликвидации очагов возгорания привлекали пожарных из Москвы, Подмосковья и Тульской области.

Напомним, 7 октября в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, около 2,3 тысячи человек. В результате взрывов и последовавших пожаров в больнице оказалось более 20 местных жителей.

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