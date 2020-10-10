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В Рязанской области потушили деревни, загоревшиеся из-за взрывов на арсенале

К ликвидации очагов возгорания привлекали пожарных из Москвы, Подмосковья и Тульской области.

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Видео © МЧС России

В Рязанской области ликвидировали пожары, произошедшие на территории нескольких деревень в результате взрывов на складах с боеприпасами. В связи с выполнением задачи часть группировки МЧС России возвращается в места постоянной дислокации. Первый замминистра Александр Чуприян поблагодарил пожарных за отличную работу.

Я увидел группировку в бою и искренне благодарен за совместную работу. Возвращайтесь в места постоянной дислокации с чувством выполненного долга, так как задача выполнена вами на отлично, — обратился он к сотрудникам МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарные завершили основные работы на месте ЧП. Очаги возгорания на территории населённых пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября, ликвидированы. Прибывшие на подмогу подразделения МЧС из Москвы, Подмосковья и Тульской области могут уезжать. Их рязанские коллеги продолжат работы по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.

Под Рязанью потушили пожар на складах с боеприпасами

Военные приступили к восстановлению зданий.

Напомним, 7 октября в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек.

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