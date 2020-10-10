Крокодила Гошу из Вологодской области не пустили на юг. Но новый дом он получил

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В считаные дни решилась судьба крокодила Гоши, которого завёл бывший заключённый из села Тарногский Городок Вологодской области. Полицейские обратили внимание на мужчину, когда тот попросил справку о переезде в тёплые края. Мотивировал тем, что его ручная рептилия мёрзнет.

Крокодила конфисковали и начали искать тех, кто приютит рептилию. По данным телеканала "360", о Гоше теперь позаботятся на крокодиловой ферме в Коломне. Там просторная территория с многочисленными бассейнами, где поживают разные виды рептилий, а также обезьяны, мангусты и питоны.

Хотя Гоше предстоит провести некоторое время на карантине, где ему сделают анализы и проверят его на возможные болезни, эксперты уже определили, к какой породе он относится и сколько ему лет.

— Довольно молодой крокодиловый кайман. Обитатель Южной Америки и юга Флориды. Ему, наверное, года два, если хорошо кормили, или три, — рассказал ведущий сотрудник крокодиловой фермы Олег Хавронич.