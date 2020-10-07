Дуров сказал, что iOS переполнена уязвимостями. Как хакеры взламывают ваши iPhone

Основатель мессенджера Telegram снова нелестно высказался об Apple. На этот раз Дуров сказал, что iPhone и другие устройства компании не настолько хорошо защищены от утечки данных, как принято считать. И что слова о безопасности данных — скорее маркетинговый трюк, чем истина. Можно ли взломать iPhone — в материале Лайфа.

В октябре этого года в Telegram появились комментарии. Павел Дуров добавил их в официальный канал, после чего начал отвечать на некоторые вопросы аудитории. В одном из ответов он прошёлся по Apple: объявил, что ушёл с iPhone, и сказал, что iOS не такая защищённая, как кажется.

— iOS переполнена бэкдорами, которые труднее обнаружить, чем на Android. Несколько лет назад я столкнулся с одним на своём iPhone и навсегда отказался от использования продукции Apple. Я не утверждаю, что Android пуленепробиваемый, я говорю, что концепция Apple как ориентированной на приватность компании — это, скорее всего, маркетинговый трюк, — написал основатель Telegram.

Apple же называет конфиденциальность данных сильнейшей стороной в iPhone. "Всё, что происходит в вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone!" — гласит рекламный слоган компании.

Android — открытая операционная система, iOS — закрытая. На iPhone у приложений нет прав управлять другим программным обеспечением и системой. Тем не менее хакеры находят способы взламывать устройства. Называем самые распространённые способы.

Кража Apple ID хуже взлома. Вы потеряете всё

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Разработчики Apple долгие годы совершенствовали операционную систему таким образом, чтобы ключевые данные пользователя были под защитой. Тем не менее хакеры находят способы взлома iOS. Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин говорит, что хакер может получить доступ к Apple ID. Если он это сделает, вся экосистема пользователя может быть парализована. Кроме того, злоумышленник получит доступ к банковским картам.

— Самые распространённые атаки на iOS — это кража Apple ID. В этом случае злоумышленники могут заблокировать устройство и требовать выкуп за разблокировку; получить доступ к личным данным: фото, заметкам и так далее; получить доступ к другим устройствам, к которым привязан Apple ID, — объясняет эксперт.

Мошенники рассылают письма с предупреждением о скором снятии средств со счёта пользователя. Как правило, речь идёт о платной подписке на Spotify, YouTube, Netflix и подобные сервисы, реже угрожают списать деньги за покупки в PUBG.

Чтобы жертва действовала быстрее, срок списания устанавливается максимально близким — как правило, сообщение приходит за час до "снятия" денег со счёта. При этом сумма указывается внушительная, чтобы человеку было жалко её потерять из-за приложения, которым он не пользуется.

Для отказа от подписки прикрепляется ссылка на фишинговый сайт, а он выглядит точь-в-точь как официальный ресурс Apple. На нём жертва вводит логин и пароль Apple ID, а хакер получает их и авторизуется в аккаунте. В целях безопасности Никитин рекомендует использовать двухэтапную аутентификацию.

Вы не защищены от сообщения в WhatsApp

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Данные с iOS можно похитить с помощью приложения, у которого есть доступ к ним. Это главный способ для вируса пробраться в ваш телефон. Самая громкая история произошла с основателем Amazon Джеффом Безосом. Его iPhone был взломан с помощью сообщения в WhatsApp от принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Как сообщает издание The Guardian, принц отправил ему вредоносный файл. Он позволил злоумышленникам проникнуть в смартфон и получить доступ к данным.

Заразить телефон через мессенджер проще всего. Им по умолчанию предоставляется доступ к хранилищу, а файлы загружаются автоматически. Важно придерживаться двух правил: не скачивать документы от неизвестных адресатов и ограничить автоматическую загрузку файлов.

В WhatsApp это делается так: Пройдите в "Настройки" —> "Данные и хранилище" —> "Автозагрузка медиа". Мессенджер может сам загружать четыре вида файлов: фото, видео, аудио и документы. Чтобы обезопасить себя от взлома, отключите автоматическую загрузку последних. Впрочем, в iOS 14 проблему частично решили. Теперь приложение получает доступ только к разрешённым вами файлам, а не ко всему хранилищу.

Приложения на iOS гораздо более уязвимые, чем на Android. Эксперты по кибербезопасности "Ростелеком-Solar" проверили мобильные приложения 17 сервисов по заказу еды на наличие уязвимостей. Android-версии оказались защищены от взломов гораздо лучше аналогов на iOS. В среднем приложения на Android получили 2,2 балла от экспертов из пяти возможных. Первое место поделили Black Star Burger, Pizza Hut и KFC — 4,1 балла, последнее заняло приложение McDonald's — 1,4 балла. С iOS-версиями ситуация гораздо хуже: самый высокий балл у "Тануки" — всего 2,9 балла, а самый низкий опять у McDonald's — 0,3 балла. У одних и тех же приложений совершенно разный уровень безопасности.

Железо тоже может быть уязвимым

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По словам Сергея Никитина из Group-IB, iPhone X и более старые имеют аппаратную уязвимость в процессоре, из-за чего при физическом доступе к смартфону возможны варианты по его компрометации. Эту проблему не решить программно, можно лишь перейти на более позднюю модель (XS, XR и новее).

Проблема касается не только айфонов. В 2020 году Apple объявила о постепенном отказе от чипов Intel в компьютерах Mac. Одна из причин — уязвимости Spectre и Meltdown, из-за которых все компьютеры с этими процессорами оказались под угрозой взлома. Проблема в том, что эти дыры не всегда можно устранить программно, спасёт только обновление устройства.

И эти дыры продолжают появляться. Недавно издание ZDNet сообщило о новой неустранимой уязвимости. По его словам, появилась новая методика взлома вспомогательного сопроцессора T2. Она позволяет получить пароли, отпечатки пальцев и ключи шифрования. Атака состоит из объединения двух джейлбрейков для iOS –– Checkm8 и Blackbird. Как оказалось, они применимы и для T2. Подключение по USB-C во время загрузки Mac и запуск эксплойта может дать возможность выполнить код внутри чипа T2 и получить в нём root-права.

На данный момент уязвимость не может быть устранена. Рано или поздно Apple найдёт решение, но пока лучше не оставлять без присмотра устройства компании с конфиденциальной информацией.

Android стал менее уязвимым

В начале 2010-х годов Android был посмешищем — из-за обилия лагов, неэстетичного дизайна и большого количества уязвимостей. Спустя десять лет операционная система стала в разы надёжнее, и на её фоне защита Apple уже не смотрится таким чудом разработки.

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— iOS изначально проектировалась таким образом, чтобы критически важные функции устройства не были доступны рядовым приложениям. В Android же они были доступны с первых версий любым приложениям — достаточно было запросить разрешение. Например, отправка СМС или совершение звонков: в iOS эти операции доступны только фирменным приложениям Apple, — рассказал Лайфу исследователь мобильных угроз в Лаборатории Касперского Виктор Чебышев.

По его словам, лучшим способом защиты данных стал контроль доступа приложений к другому софту. Они не смогут управлять другими программами или анализировать хранилище, пока вы это не разрешите. Кроме того, в Play Market ужесточились правила — теперь разработчики смотрят, к чему приложения запрашивают доступ. Условному фонарику не нужны хранилище и звонки, поэтому магазин просто запрещает их использовать.

— Такая схема зарекомендовала себя чрезвычайно эффективной и безопасной. Теперь в Android нельзя почти ничего без явного согласия пользователя. Таким образом, обе системы — и Android и iOS — сегодня являются крайне сложными для взлома. Разница с точки зрения безопасности лишь в том, что приложения на Android всё ещё можно легко установить из сторонних источников, в iOS такой возможности нет, если говорить про массовые установки (более 100 устройств), конечно, если устройство не подвергалось джейлбрейку, — заключает Виктор Чебышев.