Удобнее, чем MacBook Air, но, возможно, вас разочарует. Плюсы и минусы Huawei MateBook X

Huawei обновила линейку X. В новом поколении компания сделала ставку на стиль и эргономику. Но пришлось пойти на жертвы ради удобного и компактного корпуса. Какие ещё плюсы у MateBook X и с чем придётся мириться — в обзоре Лайфа.

Дизайн и эргономика: поместится почти в любую сумку

Фишка этого ноутбука — габариты и эргономика. Размеры корпуса — 284,4 x 206,7 x 13,6 мм. Это меньше, чем лист А4, ноутбук миниатюрный и сверхтонкий. Такой лэптоп без проблем поместится почти в любую сумку или рюкзак. При этом корпус имитирует ещё большую тонкость за счёт плавного изгиба крышки.

Фото © LIFE / Денис Марков

Взяв в руки, вы ощутите его лёгкость. Вес — всего 1 кг. Для сравнения, у MacBook Air — 1,29 кг. Даже такая небольшая разница ощущается при ношении ноутбука в сумке в вертикальном положении — в этом случае площадь опоры маленькая и давление оказывается высокое. Мы носили оба устройства в рюкзаке по очереди — с первым чувствуется наличие ноутбука, со вторым кажется, что сумка пустая.

Компромисс — ограниченное количество портов. Их тут три: один USB-C с левой стороны, USB-C и 3,5 мм — с правой. Главный минус — отсутствие самого популярного разъёма USB-A. Логика понятна: им пожертвовали, чтобы сделать корпус максимально тонким. Кроме того, индустрия в принципе постепенно отказывается от него — Apple запустила процесс ещё в 2016 году.

Но всё-таки решение неоднозначное, ведь для подключения проводной мыши или флешки нужен переходник. А пользователям он пригодится — запросы людей меняются не так быстро, как хотели бы компании, пока мир не готов к отказу от USB-A.

Фото © LIFE / Денис Марков

Материал корпуса — металл. Матовый, блики не отражаются. Сборка добротная, но можно и лучше. Зазоров между панелями нет. Шарнир нетугой. "Тест на MacBook" устройство проходит — ноутбук открывается одним пальцем даже при малом весе корпуса. При этом крышка прогибается, если на неё надавить, что создаёт неприятное ощущение.

Клавиатура и тачпад: идеально для печати

Тип клавиатуры — мембранный, то есть клавиатура выполнена в виде плоской поверхности без отдельных движущихся частей. Её плюсы — отсутствие залипаний кнопок и мягкий ход клавиш. Кнопки не проваливаются, как на игровых клавиатурах, и не причиняют боль суставам, как "бабочка" на MacBook. Оптимальное решение для набора текста.

Фото © LIFE / Денис Марков

Кнопка питания расположена отдельно, справа от клавиатуры, и совмещена со сканером отпечатка пальца. Так вы одновременно и включите ноутбук, и разблокируете его. Альтернативный способ разблокировки — по сканеру лица. Но это технология 2D, она ненадёжная, её не рекомендует использовать сам производитель.

Веб-камера с разрешением HD (720P) расположена на клавиатуре. Она выдвигается по нажатию на соответствующую кнопку. Это удачное решение с точки зрения экстерьера — веб-камера не занимает места на передней панели и полезная площадь увеличивается. С другой стороны, с такой веб-камерой не регулируется угол обзора. А обзор снизу — самый неудачный: камера подчеркнёт ваши нос и второй подбородок. Спасёт вас только съёмная веб-камера.

Экран: точная цветопередача

Huawei MateBook X получил экран с матрицей типа LTPS. Она предлагает 100% охвата RGB, что обеспечивает точнейшую цветопередачу. Контраст 1500:1, максимальная яркость — 400 нитов, угол обзора — 178 градусов.

Фото © LIFE / Денис Марков

Диагональ — 13 дюймов, соотношение сторон — 3:2, разрешение — 3000x2000 точек, плотность пикселей — 278 ppi. Полезная площадь занимает 90% передней панели, спасибо тонкой рамке и веб-камере на клавиатуре.

Это оптимальный экран даже для флагманского ноутбука в 2020 году. Он глянцевый, благодаря этому картинка более резкая, чем на матовых. С другой стороны, на AMOLED-матрицах чёрный цвет более глубокий, картинка получается более эффектной.

Железо: для профессиональных задач не годится

В минимальной комплектации ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения. Видеокарта встроенная — Intel HD Graphics 620. С ней ноутбук будет работать с ограничениями: о требовательных играх можно забыть, оптимальное разрешение рендеринга видео — Full HD, цветокоррекцию также можно применять только с ограничениями.

Фото © LIFE / Денис Марков

Система охлаждения пассивная. Также это первый ноутбук с поддержкой Wi-Fi 6. Впрочем, в ближайшие годы вы не сможете пользоваться плюсами этого стандарта. Вам также нужен роутер с его поддержкой и тариф с более высокой скоростью интернета.

Памяти инженеры не пожалели. Ноутбук предлагает 16 Гб оперативки и 512 Гб накопителя. Так, вы сможете одновременно держать открытыми браузер, мессенджер и видеоредактор.

Фишка ноутбука — звук. Huawei MateBook X оснащён четырьмя динамиками с раздельной настройкой частот и высокоточной коррекцией искажений. Звук получится громким и объёмным. Кроме того, ноутбук записывает звук в высоком качестве. Тут добавлена система из двух микрофонов, дополненная алгоритмами усиления голоса. Она считывает звук на больших дистанциях, что позволит вам с комфортом совершать звонки и участвовать в видеоконференциях.

Экосистема: обмен данными одним касанием

Ноутбук оснащён технологией Huawei Share. Благодаря этому устройства Huawei и Honor могут взаимодействовать между собой как единая экосистема.

С ней вы передадите файлы с одного гаджета на другой моментально с помощью простого касания. Приложите телефон к области справа от тачпада, и смартфон передаст фото или видео. Таким же образом можно вывести изображение с экрана мобильного устройства на дисплей ноутбука.

Фото © LIFE / Денис Марков

Соединение между устройствами устанавливается через NFC, файлы передаются по Wi-Fi и Bluetooth. Важно, чтобы её также поддерживал ваш смартфон Huawei или Honor.

Все возможности, которые даёт Huawei Share:

мгновенный обмен файлами между смартфоном и ноутбуком Huawei; передача содержимого буфера обмена: скопировать текст на смартфоне, а вставить на ноутбуке; вывод на дисплей ноутбука экрана смартфона; управление смартфоном с помощью ноутбука (пролистывание страницы рабочего стола или открытие приложений с помощью компьютерной мыши).

Итог: добротный корпус, неадекватная цена

Huawei MateBook X — идеальный ноутбук с точки зрения удобства использования, но непрактичный. Он ультратонкий и компактный при экране в 13 дюймов. Тот же MacBook Air 13 больше и толще, хотя параметры экрана те же. При этом инженеры пошли на жертвы: у тонкого ноутбука нет USB-A, а ради высокого процента полезной площади веб-камеру переместили в неудобное место. Готовы ли вы идти на эти компромиссы?

Кроме того, ноутбук мог быть мощнее. Видеокарта здесь встроенная, а значит, вы ограничены в цветокоррекции и разрешении при монтаже видео. Хотя 16 Гб оперативной памяти — крайне удачное решение.

Фото © LIFE / Денис Марков